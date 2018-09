„Der letzte Sommer war sehr schön … i bin oft im Tullner Aubad g‘legen“, könnten sehr frei nach STS heuer wohl viele Abkühlung- und Erholung-Suchende vor sich hin summen. Bis zum offiziellen Saisonende am 2. September verzeichnete die Stadtgemeinde im beliebten Naturbad mehr als 53.200 Gäste, was im Vergleich zum Vorjahr einem Besucheranstieg von 10 Prozent entspricht. Etwas mehr als 2.000 Saisonkarten wurden verkauft, ebenfalls ein Plus von knapp 10 Prozent gegenüber dem Jahr 2017.

„Im Großen und Ganzen sind wir mit der Saison zufrieden, grundsätzlich hätte das Ergebnis aber auch noch besser ausfallen können“, bilanziert Christian Holzschuh, Leiter der Freizeitbetriebe der Stadtgemeinde Tulln. Die warmen Temperaturen bereits im April/Mai waren zu früh für die Badesaison. Im Juni und Juli gab es vermehrte Unwetter-Warnungen und wenig zusammenhängende Badetage. Auch an den Wochenenden war das Wetter oft unbeständig. Erst gegen Ende Juli wurde es heiß – fast schon zu heiß.

„Denn überraschend viele Gäste flüchteten sogar ins Hallenbad“, berichtet Holzschuh . An einem Sonntag Anfang August wurden im Donausplash sogar rund 130 Gäste verzeichnet. Trotzdem blieb das Aubad mit seinen insgesamt 300.000 Quadratmetern Erholungsgebiet, seinen Spielwiesen, Spazierwegen, Beach-Volleyball- und Handballplätzen, Grillplätzen und vielem mehr natürlich die erste Anlaufstelle im Sommer. Das fleißige Aubad-Team erhielt auch viel positives Feedback - zwei Beispiele finden Sie in den Leserbriefen unten.