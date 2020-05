Laut Wetterprognosen stehen uns nach dem Rekordsommer im vorigen Jahr neuerlich tropische Sommermonate ins Haus. Ein Sprung ins kühle Nass wäre dann wohl mehr als willkommen. Doch im Corona-Jahr 2020 wird dies nicht so selbstverständlich sein: Die Bundesregierung arbeitet derzeit noch fieberhaft an einer vernünftigen Regelung für den Badebetrieb. Erst wenn es diesbezüglich konkrete Aussagen gibt, können auch im Tullner Rathaus, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, Entscheidungen getroffen werden.

Firmkranz Noch sind die Spielgeräte im Aubad gesperrt. Wann man sie wieder benutzen darf, steht in den Sternen.

Da besuchermäßig noch gähnende Leere herrscht, nutzen Mitarbeiter der Stadtgemeinde die Zeit, das beliebte Erholungsgebiet auf Hochglanz zu bringen. Es finden laufend Pflegemaßnahmen (Bäume, Grünschnitt) und umfangreiche Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden statt. Die Wiesen präsentieren sich frisch gemäht, die Umkleideschnecken saniert sowie Ufer- und Zutrittsbereiche instandgesetzt.

Nach der Erneuerung der Breitrutsche im Vorjahr wird nun die gedrehte Rutsche ausgetauscht. Wann und ob sie überhaupt in Betrieb genommen werden kann, ist ungewiss. Das gilt auch für alle anderen Spielgeräte am Gelände, einschließlich der schwimmenden Krake. „Noch weiß keiner, welche Vorsichtsmaßnahmen es nach der Öffnung am 29. Mai geben wird“, ist Christian Holzschuh von der Stadtgemeinde sauer darüber, dass Badebetriebe viele Ideen dazu haben, aber „jeder sein eigenes Süppchen kocht“.

Lange hat Familie Panzer-Starkl als Eigentümerin des Gebäudes und als Pächterin die Kantine im Aubad betrieben. Laut Auskunft des Rathauses hat Panzer-Starkl das Gebäude an Tolgay Yildrim verkauft. Dieser übernimmt das Buffet nun als neuer Pächter.

Stadtrat Franz Hebenstreit denkt positiv: „Wir hoffen auf einen schönen Sommer. Die Stadtgemeinde unternimmt alles, um den Urlaub zu Hause so angenehm wie möglich zu gestalten.“ Der Saisonkartenvorverkauf zu vergünstigten Tarifen wurde vorläufig bis Ende Mai 2020 verlängert. Sie können per Mail an sport@tulln.at unter Angabe von Name, Postanschrift und Kategorie bestellt werden.