„Irgendwas kann jedes Kind“: Musical in der VS Sitzenberg-Reidling

Die Volksschule Sitzenberg-Reidling führte das Musical “Irgendwas kann jedes Kind” auf. Das Stück handelt von Kinder die für ihren Kindertreff kämpfen, welcher geschlossen werden soll. Außerdem zeigt es auf, dass jedes Kind Rechte hat und alle Kinder irgendein Talent haben.

Die Besucher waren begeistert. Eva Rosskopf von der NÖ Bildungsdirektion war beeindruckt und sagte, in NÖ gibt es 630 Volksschulen, aber nur in Sitzenberg-Reidling wird ein Musical aufgeführt. Sie gratulierte auch der künstlerischen Leitung Frau Christina Mayer und ihrem Team.

Bürgermeister Erwin Häusler sagte auch in Sitzenberg-Reidling soll Beim Schulumbau ein Raum geschaffen werden, wo die Kinder in der Freizeit ihre Zeit verbringen können. Danach überraschte das Gemeindeoberhaupt Volksschuldirektorin Verena Deißenberger mit einer Dankesurkunde der Gemeinde und einen Blumenstrauß. Sie ist seit 30 Jahren für die Kinder der Gemeinde Sitzenberg-Reidling im Einsatz, so Häusler. Auch die Elternvereinsobfrau Magdalena Resch erhielt für ihren Einsatz Blumen.

Erwin Häusler, Direktorin Verena Deißenberger, Eva Rosskopf (NÖ Bildungsdirektion) und Vizebürgermeisterin Marlene Waxenegger nach der gelungenen Aufführung. Foto: Ö-NewsSt.Öllerer

