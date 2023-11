Königstetten: „Eine Tante kommt selten allein“

Die Premiere des Schwanks in drei Akten von Norbert Größ am vergangenen Freitag lief erfolgreich über die Bühne. Die Zuschauer waren begeistert von der verwechslungsreichen und unterhaltsamen Komödie mit etlichen Pointen und dankten dies mit Applaus. Wer das Theaterstück mit einem tollen Bühnenbild noch sehen möchte, hat noch kommendes Wochenende die Möglichkeit dazu.

Zu Beginn begrüßte Obfrau Claudia Czepelak die Gäste und wünschte: „Viel Spaß und genießt den Abend.“ Vor, in den Pausen und nach der gelungenen Aufführung sorgten Anna Riegler-Klinger und viele fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein tolles Buffet mit u.a. köstlichen Lachsbrötchen.

Inhalt des Theaterstücks

Der Klavierfabrikant Ignaz Besendorfer (Wolfgang Brunner) steckt in argen finanziellen Schwierigkeiten. 500 Klaviere können nicht verkauft werden und langjährige Alimentationszahlungen haben das Konto zu stark belastet. Seine reiche Erbtante „Jutta aus Kalkutta“ (Elisabeth Dobart) soll den Bankdirektor (Fritz Ramberger) beruhigen. Doch leider wird die Tante am Flughafen aufgehalten. So versucht Ignaz den Bankdirektor mit den Ersatz-Tanten "Trude aus Buxtehude“ (Claudia Patsch) und „Wanda aus Uganda“ (Walter Kleibl) hinzuhalten. Auch der Versuch seiner Gattin (Sonja Goldschmidt), durch die Vermählung der Tochter (Fiona Baumann) mit dem reichen und verhaltensoriginellen Neffen (Stephan Führer) der Gräfin Kunigunde von Weinstein (Gertrude Hamersky) die finanzielle Schwierigkeiten zu beseitigen, scheint unter keinem guten Stern zu stehen. Auch die Chefsekretärin Renate Erbse (Sophie Führer) und der Jungmanager Dr. Peter Frischling (Benedict Führer) versuchen zu helfen. So wird zum Beispiel die Vertreterin (Gabriele Reiterer) immer wieder auf später vertröstet.

Missverständliche Situationen und eine reichlich turbulente Handlung bringen große Belastungen für die Familie. So konnte man sich fragen: „Ob das gut gehen kann?“

Aufführungstermine: 10. (20 Uhr), 11. (16 und 20 Uhr) und 12. November (15 Uhr). Platzreservierung telefonisch unter 0699/ 1015 0607 (Montag bis Freitag von 18 bis 20 Uhr). Eintritt: freie Spende.