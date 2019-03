Das Programm war gespickt mit amüsanten Sketches, lustigen Parodien sowie musikalischen Gesangseinlagen. Das Chanson „Ich liebe das Leben“ von Andrea Berg wurde von Traude Wurzinger neu interpretiert. Außerdem kam es zu köstlichen Missverständnissen, zu denen es etwa beim Reifenkauf oder bei dem Versuch eine Schreibmaschine reparieren zu lassen kommen kann.

Viele alltägliche Begebenheiten mit allen so menschlichen Aspekten wurden auf die Bühne gebracht: So finden etwa Hochwürden und eine Nonne Unterschlupf in der Dopplerhütte, die Gemeindestube wird auf´s Korn genommen, Probleme gibt es auch beim Fischen oder auch, wenn man mit einer großen Flasche mit einer Urinprobe von allen Familienmitgliedern zum Arzt kommt.