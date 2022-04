Auf den Spuren von Egon Schiele: Tullner Museum sucht Dokumente

Werbung

Die amerikanische Schiele-Forscherin Alessandra Comini wird am 31. Mai im Egon Schiele Museum in Tulln zu Gast sein. Am 2. Juni kommt sie ins Stift Klosterneuburg, wo Egon Schiele erstmals seine Bilder ausstellte.

Kurator Bauer wendet sich an Bevölkerung

Bereits 1963 bereiste Comini alle niederösterreichischen Orte, die in Schieles Leben relevant waren: Tulln, Krems, Klosterneuburg und Neulengbach. Damals führte sie Interviews mit Schieles Schwestern Melanie und Gerti und seiner Schwägerin Adele Harms, und entdeckte die Gefängniszelle in Neulengbach, in der der Künstler 1912 24 Tage lang in Untersuchungshaft saß und seine Gefängnis-Serie zeichnete.

Erinnerungen an Egon Schiele sind gefragt. Foto: Wallak

Christian Bauer, Kurator des Egon Schiele Museums Tulln, ist überzeugt, dass in der niederösterreichischen Bevölkerung noch viele Erinnerungen und Dokumente zum Ausnahmekünstler Egon Schiele und seiner Familie schlummern.

Er will nun den Besuch der Kunsthistoriker nützen, um Feldforschung zu machen, und wendet sich dazu an die Bevölkerung: „Egon Schiele verbrachte ein Drittel seines viel zu kurzen Lebens in Tulln und zwei Drittel in Niederösterreich. In Kooperation mit der Stadt Tulln und dem Landesarchiv Niederösterreich rufen wir die lokale Bevölkerung auf, uns Geschichten zu erzählen und Dokumente zu bringen, die in ihrer Familie aus der Zeit von Schiele noch überliefert sind.“

Wer über Erinnerungen aus der Schielezeit verfügt, soll sich bei Christian Bauer (christian.bauer@schielemuseum.at) melden.

Enge Beziehung zwischen Forscherin und Museum

Comini besuchte das Schiele Museum bereits zu mehreren Anlässen. Ihre Interviews aus 1963 sind exklusiv hier im Originalton zu hören. Besucher erhalten einen authentischen Blick auf die Privatperson Egon Schiele, wie er seine Frau kennenlernte, wie es in seiner Wohnung aussah und mehr.

Auch einige der 14 Frühwerke aus den Landessammlungen Niederösterreich, die heuer in der Schatzkammer gezeigt werden, wurden von Comini erworben. Die Erkenntnisse dieser Publikumsaktion sollen in zukünftige Ausstellungen im Egon Schiele Museum einfließen.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.