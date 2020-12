Der Oberste Gerichtshof kippte eine Förderung von Tulln, die es nur für Tullner gab (die NÖN berichtete). Jetzt sorgte das Thema Aufschließungsabgabe noch einmal für Debatten im Gemeinderat.

Zur Erinnerung: Nach einer Erhöhung der Abgabe um 32 Prozent (um näher an die tatsächlichen Kosten zu kommen), bekamen Tullner die Möglichkeit, die Erhöhung über den Verein „Pro Tulln“ als Förderung zurückzubekommen. Eine zugezogene Neu-Tullnerin klagte, weil sie die Förderung nicht bekam. Der OGH erkannte eine Ungleichbehandlung, mit dem Urteil fiel die Förderung.

Senkung für alle stand zur Debatte

Im Gemeinderat stand nun die weitere Vorgehensweise auf der Tagesordnung. Stadtrat Michael Hanzl (TOP, seine Fraktion war der Förderung von Anfang an kritisch gegenüber gestanden) beantragte, die Aufschließungsabgabe allgemein um 32 Prozent zu senken, damit alle Bauwerber gleich zu fördern und den Verein „Pro Tulln“ aufzulösen. Vizebürgermeister Harald Schinnerl (TVP) gab zu bedenken: „Ein derartiger Nachlass für alle würde beispielsweise unser gesamtes Radwegebudget auffressen.“ Woraufhin Gemeinderat Herbert Schmied (NEOS) appellierte: „Bevor wir den Basar eröffnen … es geht doch hier um Kostenwahrheit und -transparenz: Was die Aufschließung kostet, soll auch bezahlt werden.“ Er regte weiters an, eine neue Förderung für alle zu gestalten, „aber nach ökologischen Kriterien“.

Bürgermeister Peter Eisenschenk (TVP) erinnerte daran, dass die Stadt Gebühren auch vor dem Land NÖ rechtfertigen müsse, „und ich glaube nicht, dass wir eine Senkung um 32 Prozent glaubhaft machen können.“ Die TOP-Forderung nach einer Senkung erregte das Gemüt von Wirtschaftsstadtrat Lucas Sobotka (TVP): „Euer populistischer Akt fällt doch jetzt der Tullner Bevölkerung auf den Kopf!“ (Anm: TOP hatte sich gegen die Ungleichbehandlung von Tullnern und Nicht-Tullnern stark gemacht und das OGH-Urteil begrüßt.)

Hanzl unterstrich hingegen: „Ich bin überzeugt: Wenn der Gemeinderat einstimmig beschließt, die Aufschließungsabgabe auf ein marktübliches Niveau zu senken, dass ist das auch gegenüber dem Land argumentierbar.“ Es gebe genügend Städte, in denen die Abgabe niedriger sei als in Tulln, andererseits (wie die TVP betonte) auch solche, in denen sie bedeutend höher wäre.

Kostenwahrheit wäre noch teurer

Letztendlich stimmten nur TOP und FPÖ für eine Senkung der Abgabe. Man einigte sich jedoch, die tatsächlichen Aufschließungskosten zu evaluieren. Einen einstimmigen Beschluss gab es für den NEOS-Antrag, neue Richtlinien zu erarbeiten und in Zukunft nach ökologischen Kriterien zu fördern.

Mittlerweile hat die Stadtgemeinde die Kosten evaluiert: Aktuell beträgt der Einheitssatz 786 Euro. Mit 1. Jänner 2021 wird er indexbedingt auf 803 Euro erhöht. Laut aktueller Kostenaufstellung ergebe sich jedoch ein Einheitssatz von mindestens 880 Euro. Echte Kostenwahrheit würde den Tullnern als noch einmal deutlich teurer zu stehen kommen.