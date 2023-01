SPÖ-Bezirks-Wahlauftakt in Zwentendorf: „Es ist Zeit für mehr Rot“

Werbung

Vor vollen Reihen im Donauhof startete die SPÖ in den Wahlkampf. Bürgermeisterin Marion Török hob die Bedeutung der letzten roten Bastion im Bezirk hervor: „Stellt euch vor, Zwentendorf wäre nicht mehr sozialdemokratisch geführt… wie wäre das?“

Damit genau das nicht passiere, „müssen wir täglich arbeiten“. So sieht das auch Bezirksspitzenkandidatin Doris Hahn: „Wir haben Jahrzehnte lang genug Schwarz gesehen, es ist Zeit für mehr Rot.“

Der Bezirk sei vielfältig und schön, aber es gebe auch Baustellen: beim Wohnen, in der Kinderbetreuung, bei der ärztlichen Versorgung, in der Pflege, im Verkehr oder in der Bildung. Und für alle diese Bereiche habe die SPÖ das richtige „PROgramm“.

Als Moderator stellte Heimo Stopper alle Kandidatinnen und Kandidaten mit einer politischen und einer persönlichen Frage vor. Kurz und knackig hielt sich Landesspitzenkandidat Franz Schnabl. Er zitierte den verstorbenen Fußballtrainer Rafael Benitez: „Wir haben die besseren Spieler, den besseren Spielplan und wir haben Charakter.“

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.