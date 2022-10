Bedarf an Kinderbetreuung im Bezirk Tulln ist groß

Ab 2024 sollen die Kindergärten in NÖ auch für Zweijährige offen sein, das Land möchte damit die zeitliche Lücke zwischen Karenz und Kindergartenstart schließen. Die Betreuung der Zwei- und Dreijährigen soll in eigenen Kleinkindergruppen organisiert werden, etwa 450 neue Gruppen werden erforderlich sein.

Die NÖN wollte wissen, was die Gemeinden dazu sagen: Sie müssen die Last der eventuell nötigen Ausbauten der Kindergärten tragen. Die Frage ist auch, ob es genügend Helferinnen und Helfer geben würde, die werden ja von den Gemeinden angestellt (die Pädagoginnen und Pädagogen vom Land). Wie sieht es da mit den Kapazitäten aus?

Tulbing ist nach Bürgermeisterin Anna Haiders Meinung nach gut für die bevorstehende Gesetzesänderung gerüstet - „mit dem fünfgruppigen Kindergarten 1 in Katzelsdorf, der Tagesbetreuungseinrichtung, die seit 2021 in Betrieb ist, sowie unserem neu errichteten Kindergarten in Tulbing.“

Wie bei allen Änderungen wird es eine gewisse Anlaufzeit benötigen, bis alles reibungsfrei funktioniert. Haider ist allerdings guter Dinge, dass „wir gemeinsam Lösungen für die Zukunft anbieten können. Mehrkosten werden die längeren Öffnungszeiten im Sommerbetrieb verursachen, da wir hier zusätzliches Personal benötigen. Ich denke, dass viele Eltern ihre Kinder auch in den Sommermonaten Juli und August im Kindergarten betreuen lassen. Da sich die Dienstzeiten in den Ferien bei den Pädagoginnen ja angeblich nicht ändern, sind die längeren Öffnungszeiten durch das Gemeindepersonal abzudecken.“

Auch in Sieghartskirchen wurde ein neuer Kindergarten eröffnet: das Pezihaus in Rappoltenkirchen. Hier werden künftig Kinder ab dem ersten Geburtstag betreut:

Pezihaus Kindergarteneröffnung in Rappoltenkirchen: „Es ist ein Freudentag“

Gerade für Jungfamilien ist ein gutes Kinderbetreuungsangebot ein entscheidender Faktor, was sich in den bereits vorliegenden Anmeldungen für 2022/23 widerspiegelt: Die Kindergärten in Abstetten (zwei Gruppen), Ollern (vier Gruppen), Pezihaus (eine Gruppe), Rappoltenkirchen (zwei Gruppen) und Sieghartskirchen I und II (zwei bzw. vier Gruppen) sind bis auf einige wenige Kinder zu 100 Prozent ausgelastet.

„Es bedarf einer längeren Analyse, wie die Gruppenlösung ausschauen wird. Zwei Grundstücke wurden in der Vergangenheit schon vorausschauend angekauft, falls eine Erweiterung notwendig wäre“, sagt Bürgermeisterin Josefa Geiger.

Sowohl in Muckendorf-Wipfing als auch in Kirchberg am Wagram wird die Entscheidung der NÖ Landesregierung grundsätzlich positiv gesehen. In Muckendorf sei man es „gewohnt Kindergärten zu bauen. Noch sind wir in der Erhebungsphase, werden aber wahrscheinlich ein bis zwei neue Gruppen benötigen“, so Bürgermeister Hermann Grüssinger und ergänzt: „Es ist schön, wenn wir viele Kinder haben.“

„Der Bedarf an Betreuung – für die Kleinsten - wird auch in unserer Gemeinde immer größer“, so Kirchbergs Bürgermeister Wolfgang Benedikt. Aktuell wird an einer weiteren Gruppe in der Tagesbetreuungseinrichtung gearbeitet und eine Erweiterung des NÖ Landeskindergartens Kirchberg am Wagram um zwei Gruppen ist in Planung. „Es kann natürlich nicht sein, dass die Gemeinde sämtliche Kosten alleine stemmen muss. Eine gute Zusammenarbeit mit dem Land NÖ und eine faire Kostenaufteilung für den erhöhten Betreuungsaufwand“ erwartet sich nicht nur Wolfgang Benedikt, sondern auch Josefa Geiger.

Auch Zwentendorf s Bürgermeisterin Marion Török ist der Meinung, dass beim Thema Finanzierung der Infrastruktur (Ausbau oder Neubau der Kindergärten) die Gemeindevertreterverbände gefordert sind, diesbezügliche finanzielle Ausgleiche beim Land NÖ einzufordern. Die Gemeinde Zwentendorf hat bis dato eine Tagesbetreuungseinrichtung – sprich Kinderstube - für die Kleinsten (ab einem Jahr), die natürlich auch jetzt schon durch die Gemeinde mitfinanziert wird. „Das heißt: Aus personaltechnischer Sicht, wird es hier nur zu einer Umorganisation kommen. „Die Suche nach geeignetem ausgebildeten Personal ist jedoch in diesem Bereich sehr schwierig“, sagt Török.

In Grafenwörth sieht man der geplanten Gesetzesänderung finanziell gelassen entgegen. „Wir sind vorbereitet - auch für die Bauphase“, erklärt Bürgermeister Alfred Riedl. „Es werden alle Kinder Platz haben.“

