Tullner HAK bekommt Aula und neuen Schulzweig

Die Handelsakademie der Stadtgemeinde wird in doppelter Hinsicht erweitert: Das Schulgebäude wird bis September 2023 um einen flexibel nutzbaren Zubau vergrößert. Ab dem Schuljahr 2023/24 wird eine Informatikausbildung auf HTL-Niveau, die es in Tulln derzeit nicht gibt, angeboten: Die HAK Digital Business (digBiz) ist eine Kombination aus Betriebsinformatik-HTL und Handelsakademie, deren Matura und einschlägige Berufspraxis zum Ingenieurstitel berechtigt.

Adäquate Modernisierung für Gebäude aus den 70ern

„Mit der geplanten Erweiterung investieren wir weiter in den hohen Qualitätsstandard, für den die HAK Tulln bekannt ist. Inhaltlich schließt die Schaffung einer Informatikausbildung auf HTL-Niveau in der Oberstufe eine Lücke in der Bildungslandschaft der Stadt und des Bezirks. Gleichzeitig erfährt das Schulgebäude aus den 70er-Jahren durch einen Zubau eine adäquate Modernisierung“, sagt Schulstadtrat Peter Höckner.

Ursprünglich verfolgte die Stadtgemeinde das Ziel, eine eigenständige HTL in Tulln zu etablieren, doch dafür erteilte die Bildungsdirektion NÖ kein grünes Licht. Im Gegenzug wurde jedoch die Gründung der HAK Digital Business (digBiz) ermöglicht.

In einem Teil des bisherigen Hofes der HAK/HAS wird ein multifunktionaler Zubau errichtet, der vielfältig genutzt werden kann. Auf rund 280 Quadratmetern werden u.a. eine Aula mit Aufenthaltsmöglichkeiten und Raum zum Selbststudium oder für Projektarbeiten, ein Seminar- bzw. Veranstaltungsraum sowie ein neuer Eingangsbereich entstehen.

Durch eine Fassadenbegrünung sowie seine bauliche Ausführung soll der Zubau auch den hohen umwelt- und klimaschutztechnischen Ansprüchen der Gartenstadt Tulln gerecht werden. Die großen schattenspendenden Bäume im Schulhof bleiben erhalten.

Die geschätzten Gesamtbaukosten für den Zubau liegen bei rund 1,25 Millionen Euro. Der dazu notwendige Gemeinderatsbeschluss wurde von TVP, Grünen, SPÖ und NEOS getragen. TOP und FPÖ sind der Meinung, dass „die Kosten heruntergeschraubt werden könnten“, sie enthielten sich daher der Stimme.

In den nächsten Monaten wird die Detailplanung erfolgen, der Baustart ist für Sommer 2022 vorgesehen. Bis August 2023 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden – pünktlich zum Start des neuen Ausbildungszweiges.