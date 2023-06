Stadtfeuerwehr Tulln ist fit für Rettungseinsätze aus Höhen und Tiefen

Die Niederösterreichischen Feuerwehren sind mit ihrer Standardausrüstung zum Arbeiten im Absturz-gefährdeten Bereich bestens gerüstet. Rückhaltesysteme und Gurte erlauben die Einsatzaufgaben in Bereichen von Baustellen, Dächern, Absturzkanten und dergleichen wahrzunehmen. Geht es aber nun darum, Personen, Tiere oder Sachgüter aus Höhen oder Tiefen zu retten oder zu bergen, stoßen die Einsatzkräfte schnell an ihre Grenzen. „In Verbindung mit der in Beschaffung stehenden Drehleiter haben wir daher jetzt das Thema Höhenrettung aufgearbeitet, entsprechende Ausrüstung beschafft und die Ausbildung intensiviert“, berichtet Kommandant Johannes Ofner von der Stadtfeuerwehr Tulln.

Passende Ausbildung und Ausrüstung für Einsätze in Höhen und Tiefen

Der Hintergrund: Stützpunktfeuerwehren, wie die FF Tulln, welche Sonderfahrzeuge wie z.B. Hubrettungsfahrzeuge (am häufigsten in Österreich eben eine Drehleiter) im Einsatz haben, haben auch die Aufgabe, ihre Mannschaften für die damit verbundenen Einsatzaufgaben auszubilden und dadurch die Feuerwehren vor Ort bestmöglich unterstützen zu können. Die Stadtfeuerwehr Tulln hat deshalb vor rund einem Jahr den Entschluss gefasst, die Ausbildung und Ausrüstung bei Einsätzen in Höhen und Tiefen zu intensivieren und eine Höhenrettungsgruppe zu installieren.

Dominik Bichler, Dominik Zeh, Andreas Gschwendtner, Sophie Westermayer und Daniel Schreck sind Mitglieder der Höhenrettungsgruppe der Stadtfeuerwehr Tulln. Foto: www.feuerwehr-tulln.at

Auch Ingo Blaha, Johannes Ofner, Benjamin Rosenstingl, Jakob Friedbacher und Gerald Strenn gehören zur Höhenrettungsgruppe der FF Tulln. Foto: www.feuerwehr-tulln.at

In Zuge dessen wurde die Ausrüstung zum Arbeiten im Absturz-gefährdeten Bereich unter Rückhalten erneuert. Ebenso wurde die Ausrüstung für eine Höhenrettungsgruppe entsprechend der einschlägigen Ausrüstungsnormen beschafft. Last but not least wurden nun auch zehn Feuerwehrmitglieder in der Höhenwerkstatt GmbH ausgebildet. Damit besteht die Höhenrettungsgruppe Tulln derzeit aus 12 Feuerwehrmitgliedern, die im Einsatzfall Aufgaben von Arbeiten im Absturz-gefährdeten Bereich unter Rückhalten bis zu komplexen Operationen beim Arbeiten oder Retten in Höhen und Tiefen wahrnehmen können. Die Höhenrettungsgruppe wird über die Feuerwehr Tulln-Stadt alarmiert und steht für die Stadt Tulln aber auch zur Unterstützung der Feuerwehren im Bezirk bereit.