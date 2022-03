Universitätsklinikum Tulln eröffnet Zentrum für Schüler & Studierende

Es ist ein „betongewordenes Miteinander“, das nach knapp einem Jahr Bauzeit eröffnet werden konnte. Das Gemeinsame steht im neuen Ausbildungszentrum in vielerlei Hinsicht im Vordergrund, wie Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister erklärt: „Gerade dieses Projekt, das mit dem Thema ‚Gesundheit und Pflege‘ in einem engen Zusammenhang steht, gibt den Menschen Sicherheit. Die vielen Ausbildungsangebote im Gesundheitsbereich sind in Niederösterreich mittlerweile zu einer Selbstverständlichkeit geworden.“

Die Krankenpflegeschule Tulln wurde nach einem Um- und Zubau als Ausbildungszentrum wieder eröffnet. Foto: Foto Wagner

Dass so viele Ausformungen der Bildung in diesem Gebäude stattfinden würden, das stehe aber auch für das gute „Miteinander in unserem Bundesland“, so die Landesrätin.

Der zweistöckige Zubau beherbergt zwölf Klassenräume für den theoretischen Kleingruppenunterricht der Karl Landsteiner-Privatuniversität und vier Klassenräume für die Heilstätten-Klassen des UK Tulln. Die Klassenzimmer für bis zu 66 Schüler der Krankenpflegeschule wurden ebenfalls modernisiert.

„In diesem Ausbildungszentrum sind verschiedene Altersgruppen und verschiedene Berufsgruppen unter einem Dach vereint“, hob Direktor Andreas Mikl das Angebot für Mediziner, Pflegepersonal und Pflichtschüler während ihres stationären Aufenthalts auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie hervor.

Land investierte 1,6 Mio. Euro in das neue Zentrum

Rudolf Mallinger, Rektor der Karl Landsteiner-Privatuniversität, dankt für die Realisierung des Projekts: „Die Verwirklichung dieser neuen Einrichtung ist für die Karl Landsteiner-Universität ein wichtiger Meilenstein. Diese Räumlichkeiten sind notwendig, um im Endausbau 125 Studierende jährlich aufnehmen und betreuen zu können. Wir eröffnen einen Standort, in dem Lehre stattfindet. Ohne Unterstützung des Landes könnten wir das alles nicht bewerkstelligen.“

In die Modernisierung und Erweiterung der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Tulln investierte NÖ 1,6 Millionen Euro. „Die vielen Investitionen des Landes in das Gesundheitswesen werden zum Wohle der Menschen in Niederösterreich getätigt“, betont Konrad Kogler, Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur, „etwa 1.103 Kolleginnen und Kollegen sind derzeit aufgrund von Omikron dienstverhindert. Das heißt, wir stehen hier vor einer riesigen Herausforderung.“

Es gehe nun darum, viele junge Menschen für einen Gesundheitsberuf zu begeistern. Kogler: „Wir brauchen viele Hände, die uns unterstützen und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die sich entsprechend weiterentwickeln. Die jungen Leute finden hier optimale Bedingungen vor.“

Die Auszubildenden des letzten DGKP-Lehrgangs können das neue Ausbildungszentrum noch bis 2023 genießen, im Anschluss liegt der Fokus auf der Ausbildung zur Pflegefachassistenz, Pflegeassistenz und der Sonderausbildung Psychiatrie. In den neuen Studienräumlichkeiten finden neben Hygiene- und Reanimationsschulungen auch Simulationstrainings für laparoskopische Eingriffe statt.

Virtual-Reality-Simulatoren dienen als Mess- und Übungsinstrumente, die Lerneffekte objektivieren können, wobei zahlreiche Leistungsparameter erfasst und quantifiziert werden. An der Lübecker Toolbox, einer Trainingsbox mit integrierter Kamera trainieren die Medizinstudenten, aber auch fertig ausgebildete Ärzte, die Basisfertigkeiten der minimal-invasiven Chirurgie.

