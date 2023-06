Zwentendorfer Pensionisten im Haus der Wildnis

Die Mitglieder des Pensionistenverbandes - Ortsgruppe Zwentendorf - unter der bewährten Leitung von Obmann Hermann Kühtreiber und unterstützt von Peter Weibold, besuchten das UNESCO Weltnaturerbezentrum Haus der Wildnis in Lunz am See. Die Ausstellung gibt dank moderner Technik einmalige Einblicke in den größten Urwald des Alpenbogens im Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal. Nach einer Bootsfahrt am Lunzer See waren die Lachmuskeln gefordert, denn im Gasthaus Griessler beim Lustigen Wirten in St. Leonhard wurde das Tanzbein geschwungen, ehe es wieder an die Heimfahrt ging.