In Zaussenberg entlang von Zwetschkenbäumen wandern

Der in den letzten drei Jahren entstandene Pflaumenweg in Zaussenberg wird nun mit einer zweiten Route entlang der Königsbrunner Wagramkante als Tut-Gut Wanderweg beschildert. Der geschäftsführender Gemeinderat Josef Bauer war mit Christian Paumann („Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge GmbH) unterwegs, um die Wegeführung in der Natur noch zu besichtigen.

Die Routenauswahl wurde mit Bürgermeister Franz Stöger, Tut-gut Leiterin Raphaela Schill und Gemeindemandataren abgestimmt. Eine eigene Karte lädt dann ab nächstem Frühjahr Bewohner und Bewohnerinnen aus der Region und Gäste von außerhalb zum erlebnisreichen Wandern ein.

Entlang der Routen gibt es Informationen über unterschiedliche Pflaumenarten, Rast-, Aussichts- Einkehr- und Spielplätze. Sogar Alpakas kann man besuchen und im Vorhinein für Wanderungen buchen.