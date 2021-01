Acht Führerscheinkandidaten haben letzte Woche bei den „Easy Drivers“ ihre theoretische Fahrprüfung abgelegt. Diese Woche sind weitere geplant. Ob sie tatsächlich stattfinden können, wusste Fahrschulleiterin Bärbel Werzinger zu Wochenbeginn noch nicht. Die Entscheidung liegt letzten Endes bei der Bezirkshauptmannschaft, die wiederum von den kurzfristig getroffenen Maßnahmen der Regierung abhängig ist.

Werzinger: „Ich sehe es als Dienst am Kunden, auch jetzt, unter Einhaltung aller notwendigen Hygienemaßnahmen, Theorieprüfungen anzubieten, damit Schüler in ihrer Ausbildung weiterkommen und dann, sobald wieder Fahrprüfungen stattfinden, die Führerscheinausbildung positiv abschließen können. Für viele Jugendliche wird der Führerschein bei der zukünftigen Arbeitssuche eine wichtige Voraussetzung sein.“

„Internet kann Lehrsaal nicht ersetzen.“ Fahrschulleiter Rudi Zimmerer

Ständiges Auf und Zu sowie permanente Änderungen der Corona-Sicherheitsbestimmungen nerven. Diese Ungewissheit ist auch der Grund, warum derzeit – obwohl erlaubt – kaum Fahrstunden in Anspruch genommen werden. Die Liste jener, die auf einen (nach Ende des Lockdowns verschobenen) Fahrprüfungstermin warten, wird von Tag zu Tag länger. Bärbel Werzinger rechnet mit einem Ansturm, wenn es wieder so weit sein sollte, zudem verschärft durch einen deutlichen Engpass bei Mitarbeitern und Prüfern.

Auch in der direkt nebenan liegenden Fahrschule Zimmerer wird die Warteschlange länger. „Ist ja auch klar. Wenn der Lockdown zu Ende ist, wollen plötzlich alle die Prüfung ablegen“, so Fahrschulleiter Rudi Zimmerer.

Üben mit L- oder L17-Taferl mit maximal zwei Personen pro Sitzreihe ist erlaubt. Praktische Fahrstunden sind gestattet, ebenso Perfektionsfahrten.

Laufend ist man damit beschäftigt, die Homepage mit den eher spärlich eintrudelnden und zum Teil widersprüchlichen Informationen der einzelnen Behörden zu aktualisieren.

Derzeit gilt: Geschäftsräumlichkeiten dürfen für Beratungen offen halten – allerdings mit strengen Auflagen wie Zwei-Meter-Abstand, FFP2-Masken, Trennwänden für Mitarbeiter und Bereitstellung von 10 m² pro Kunde. Theorie-Gruppenkurse sind im Gegensatz zum Einzelunterricht bis auf wenige Ausnahmen derzeit nicht erlaubt. Einzeltheorieunterricht kann im Bedarfsfall im Lockdown vereinbart werden.

In der Branche gärt es. Der Ruf nach Online-Kursen wird immer lauter. Rudi Zimmerer ist darüber nicht wirklich glücklich: „Das ist zwar erlaubt und wird auch vereinzelt angeboten, ist jedoch unseriös. Distance Learning als zusätzliche Hilfestellung – ja. Fernunterricht via Internet kann aber den Unterricht im Lehrsaal niemals ersetzen.“

Zimmerer empfiehlt, sich bei Bedarf beraten zu lassen, was möglich ist und was nicht: „Am besten anrufen oder per Mail klären.“

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns folgende Mitteilung: „Aus Sicht des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz sind sowohl die Durchführung von Fahrstunden als auch die Abhaltung von Fahrprüfungen nach der 3. Covid-19-Notmaßnahmenverordnung zulässig.“