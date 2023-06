So durfte er mithilfe von der Wiener Organisation „Volontariat bewegt“ in zwei verschiedene Projekte hineinschnuppern. Als erstes arbeitete Funk in Chiguro children village, in welche Kinder, die eine traumatische Vergangenheit hinter sich haben resozialisiert werden sollen. Er unterrichtete die Kinder und betreute sie allgemein.

Danach ging Julian Funk nach Poranki, einem Slum. Dort kümmerte er sich um die Kinder, die unter den schwierigen Bedingungen eines Slums leben müssen. Er bemühte sich den Kindern nach einem langen Schultag auch die Freude von Gemeinschaftsspielen beizubringen.

„Gelernt habe ich vieles. Man hat eine ganz andere Vorstellung von Wohlstand bekommen. Man kann auch mit sehr wenig sehr glücklich sein. Das habe ich dort gelernt.“

Man sollte nichts für selbstverständlich nehmen und sich auch mal glücklich schätzen in einem Land wie Österreich zu leben, so Julian Funk.

Er kann es jedem Menschen nur weiterempfehlen, ein Jahr wie dieses selbst zu machen. Weiters sei es wichtig Organisationen wie „Volontariat bewegt“ zu unterstützen, damit sie Kindern im globalen Süden weiterhin helfen können. So kann man auch direkt auf der Homepage von „Volontariat bewegt“ spenden.