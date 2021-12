„Weniger flaniert, gezielt gekauft“: Tullns Bilanz zum Einkaufssonntag

Alle Geschäfte, die vom Lockdown betroffen waren, durften am vergangenen Sonntag öffnen.

Die Rosenaracade zog in einer Aussendung folgende Bilanz: Ein wichtiger zusätzlicher Tag in der Vorweihnachtszeit, den viele nutzten, um Geschenke für ihre Liebsten zu organisieren. Das Frequenz-Niveau reichte eher an einen vergleichbaren 8. Dezember heran, als an einen „echten“ Einkaufssamstag.

„Die Premiere des ersten Shopping-Sonntags war eine gute, der Nachmittag noch deutlich besser als der Vormittag. Durch den zusätzlichen Einkaufstag konnten wir vielen Menschen, die durch den Lockdown noch keine Möglichkeit zum Geschenkekaufen hatten, eine zusätzliche Option bieten. Es war deutlich zu sehen, dass eher weniger flaniert, sondern gezielt gekauft wurde“, ergänzt Rosenarcade Center Managerin Katharina Gferer.

Einen großen Unterschied in der Frequenz zwischen Vormittag und Nachmittag bestätigt auch Goldschmied Markus Urban: „Bis 13 Uhr waren wir eher schwach besucht, aber dann bis 17 Uhr voll beschäftigt.“ Er bewältigte den Einkaufssonntag mit Familienmitgliedern und ohne Mitarbeiter und ist mit dem Ergebnis zufrieden.

Von bescheidenen Umsätzen spricht Nina Stift, die Chefin des gleichnamigen Modehauses, und sieht den zusätzlichen Einkaufstag als Serviceleistung für die Kunden.

Als Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin fügt sie hinzu: „In den Großstädten wie Wien und Salzburg war der Einkaufssonntag ein Erfolg, in den Bezirksstädten weniger.“ Das Weihnachtsgeschäft an sich laufe zufriedenstellend, die drei Wochen Lockdown seien aber nicht aufzuholen.

Der Handel sollte deshalb ihrer Meinung nach einen Beitrag leisten, damit es zu keinem neuerlichen Lockdown kommt. „Wir kontrollieren in unserem Modehaus ausnahmslos den 2G-Nachweis und mussten noch niemand wegschicken. Ganz im Gegenteil, die Kunden haben für diese Maßnahme größtes Verständnis und bedanken sich sogar“, möchte sie andere Geschäfte ermutigen, auch konsequent vorzugehen.