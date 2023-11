Totengedenken auf zwei Friedhöfen

Der Kameradschaftsbund Ortsverband Zwentendorf hatte zu Allerheiligen zwei Ausrückungen. Bereits am Sonntag vor Allerheiligen fand das Totengedenken der Pfarre Maria Ponsee in der Wallfahrtskirche, beim Kriegerdenkmal und am Friedhof bei der Gräbersegnung statt. Zu Allerheiligen rückten die Kameradinnen und Kameraden zum Gedenken beim Kriegerdenkmal vor der Pfarrkirche in Zwentendorf aus und zur Gräbersegnung am Friedhof. Zelebriert wurden die Gedenkfeiern und Messen von Pfarrer Kazimierz Sanocki, vom Musikverein Zwentendorf wurden sie würdig umrahmt und Bürgermeisterin Marion Török hielt Gedenkansprachen.