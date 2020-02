Dokumentation, Identität und Geschichte – die Fotoausstellungen von Manfred Schobert sind in den letzten 40 Jahren zu einem beliebten, kaum wegzudenkenden Teil Tullns geworden. In seiner voraussichtlich letzten von insgesamt 10 großen Ausstellungen präsentiert der Tulln-Kenner und -Liebhaber erneut Altes, Bekanntes und Neues in 432 beeindruckenden Bildern aus seinem nahezu unerschöpflichen Fotoarchiv.

Unter dem Titel „Tulln, vom Biedermeier zur Gartenstadt“ spannt Schobert mit Aufnahmen der raren frühen Fotografie bis heute einen Bogen über die Geschichte der Gartenstadt und ihrer Entwicklung zur dynamischen und modernen Bezirkshauptstadt.

Anlässlich der Ausstellungseröffnung sprach Bürgermeister Peter Eisenschenk im Namen der Stadtgemeinde dem Leiter Tullner Fotoarchives für sein einzigartiges und jahrzehntelanges Engagement Dank und Anerkennung aus.

Die sehenswerte Ausstellung im Atrium des Rathauses ist noch bis 6. Februar Montag bis Mittwoch von 10 bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 10 bis 19 Uhr, Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet.