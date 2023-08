Wenn eine/r eine Reise tut: Ausstellung in der KWT

Wenn die Kunstwerkstatt Tulln eine Ausstellung zum Thema „Wenn jemand eine Reise tut“ ankündigt, darf man eine breite Auswahl an Künstlern, Methoden und Herangehensweisen an eben dieses Thema erwarten. Insgesamt zwölf Künstler zeigten die große Bandbreite an künstlerischen Fertigkeiten, die in der Kunstwerkstatt versammelt sind. Mit klasssicher Malerei, Skulpturen, Collagen, Mischtechniken und vielen weiteren Techniken ergab sich ein beeindruckendes Arrangement des vorgegebenen Themas.



In der „Jahresausstellung der Künstler*innen der Kunstwerkstatt“ konnten nur Mitglieder eben dieser teilnehmen, es ist also ein fokussierter Blick in die lokale Kunstszene.

Die Ausstellung ist gleichzeitig auch ein Abschied von der verstorbenen Ragnhild Rød, einem Gründungsmitglied der Kunstwerkstatt.

Kurator Reinhart Buchegger führte bei der Vernissage durch die gut besuchte Ausstellung. Foto: Katrin Werzinger

Am Sonntag, den 3. September, wird es in der KWT ab 16 Uhr eine Lesung mehrerer Künstler aus persönlichen Texten zum Thema „Reise“ geben. Unter anderem haben sich Gaby Höckner, Reinhart Buchegger, Josef Hacker und Brigitte Sasshofer angekündigt.



Die Ausstellung findet noch bis zum 10. September statt, jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr.