Minoritenkloster Tulln zeigt Bernhard Bareks Zeichnungen in Ölbildern

Bernhard Barek malt in Zyklen, die dauern zwei, drei, fünf Jahre, manchmal sogar länger. Viel zu lange ist es her, dass der St. Andrä-Wörderner in seinem Heimatbezirk ausgestellt hat. Jetzt ist im Tullner Minoritenkloster eine gediegene Auswahl von Werken aus drei Zyklen der letzten zehn Jahre zu sehen.

Vor etwa zehn Jahren war es auch, dass Barek seinen Stil komplett umgestellt hat. Dazu bediente er sich eines Tricks, den schon sein Künstlerfreund Eduard Angeli und sogar Francis Bacon angewendet hatten. Eine grundierte Leinwand wird gewendet, die rohe Seite saugt weiterhin Farbe auf, aber der ungeliebte Löschblatteffekt verschwindet. „Das ermöglicht es mir, meine Zeichungen perfekt in größerem Format in Öl zu übertragen“, sagt Barek selbst. Denn eigentlich ist er kein Maler, sondern Zeichner: „Und das werde ich wohl auch immer bleiben.“

Vielfältige Inspirationen für vielfältige Werke

Konkret sind in Tulln 33 Bilder zu sehen, sie stammen aus den Zyklen „Fleisch“, „Kinder“ und „Brücken“. Die Inspirationen zu den Werken sind vielfältig, für „Fleisch“ waren es beispielsweise die Geschäftsschilder türkischer Fleischhauer auf dem Wiener Meiselmarkt genauso wie Mahlzeitstilleben aus der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Das erste Bild der Kinder-Serie war eine Paraphrase auf Velazquez berühmtes Bild der Infantin; ein Ausgangspunkt für Bareks eigene Beschäftigung mit dem Thema. Hier kam es zu einer weiteren Entwicklungsstufe: Ölpastell machte es ihm möglich, auch die Hintergründe der Hauptmotive zeichnerisch auszuarbeiten. Aus den Brückenbildern wiederum ist die Begeisterung des Künstlers für London (er reist einmal jährlich dort hin) klar ersichtlich.

Die für alle Kunstfreunde (und alle die es noch werden wollen) empfehlenswerte Ausstellung ist noch bis Freitag, 29. September, im Tullner Minoritenkloster zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 14 bis 19 Uhr. Extratipp: Bei der Finissage am Donnerstag, 28. September, ab 18 Uhr wird Andreas Spiegl von der Akademie der Bildenden Künste Wien Worte zur Ausstellung sprechen (er war einst selbst ein Schüler Bareks).