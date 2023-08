Vorbereitungen für Tullner Lehrstellenbörse laufen auf Hochtouren

Bereits zum zehnten Mal organisiert das Unternehmensservice der Stadtgemeinde in Zusammenarbeit mit Wirtschaftskammer, Arbeitsmarktservice und Arbeiterkammer die Tullner Lehrstellenbörse. In all den Jahren hat sich die Veranstaltung als zentrale Austauschplattform für Unternehmen und Lehrstellensuchende im Bezirk Tulln etabliert. „Der Mitarbeitermangel betrifft mittlerweile alle Branchen und Unternehmensgrößen. Jede zehnte Stelle kann von Niederösterreichs Unternehmen aktuell nicht besetzt werden. Initiativen wie die Tullner Lehrstellenbörse sind daher wichtig, weil sie Unternehmen ermöglichen, gezielt Nachwuchskräfte anzusprechen und so dem Mitarbeitermangel entgegenwirken“, betont WKNÖ-Bezirksstellenobmann Christian Bauer.

In all der Zeit flossen auch wichtige Erfahrungen in Planung und Durchführung ein. So hält die Börse beispielsweise bis 18 Uhr offen, um auch interessierten (berufstätigen) Eltern die Möglichkeit zu geben, gemeinsam mit ihren Kindern die Betriebe kennenlernen zu können. Und die Website www.tulln.at/lehrstellenboerse bietet auch jenen, die nicht live dabei sein können Gelegenheit, sich umfassend zu informieren. Denn das Angebot ist groß: 23 Betriebe werden sich präsentieren und potenziellen zukünftigen Lehrlingen Rede und Antwort zu stehen. Zum Teil können Handwerksberufe sogar direkt vor Ort ausprobiert werden.

Vielerorts gibt es mehr Lehrstellen als Lehrstellensuchende

Dass „Karriere mit Lehre“ gerade heute mehr als nur ein Schlagwort ist, weiß AMS-Leiter Hans Schultheis, denn: „Viele Jahre prägte ein Mangel an freien Lehrstellen den niederösterreichischen Lehrstellenmarkt. Aber die Lage hat sich gedreht.“ In vielen Regionen übersteige die Anzahl der freien Lehrstellen die Zahl an einer Lehrausbildung interessierten Jugendlichen. „Für Lehrstellen suchende Mädchen und Jungen ist die große Auswahl eine tolle Option - noch wichtiger aber ist vor allem die Auswahl der richtige Lehrausbildung. Unsere Lehrstellenbörse wird daher - wie bereits in den letzten Jahren - viele junge Menschen bei ihrer Berufswahlentscheidung nachhaltig unterstützen können!", ist Schultheis überzeugt.

„Wir freuen uns, dass dieses Erfolgskonzept schon zahlreiche Lehrstellensuchende und Tullner Betriebe zueinander gebracht hat und somit zu einer wichtigen Vernetzungsplattform geworden ist, um dem Fachkräftemangel gezielt entgegenzuwirken“, sagt Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Interessant für all jene, die sich tatsächlich für einen Lehrberuf entscheiden: Coaching für Lehrbetriebe und Lehrlinge wird über „Lehre statt Leere“ angeboten. Monika Schermann stellte die Initiative bei der jüngsten Besprechung zur Tullner Börse vor: „Wir helfen bei Kleinigkeiten, bevor sie sich zu großen Problemen ausweiten, aber auch dann, wenn es wirklich brenzlig wird.“