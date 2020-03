Die „Austrian Boat Show - Boot Tulln“ wirbt selbstbewusst damit, die „größte und vielfältigste Boots- und Wassersportfachmesse in Zentral- und Osteuropa“ zu sein. Wenn man sich das Angebot zu Gemüte führt, ist man geneigt zu sagen: „Zu recht!“

So wird mit der Demon Air Silver 2 von Frauscher, neben einer ganzen Palette anderer Wasserfahrzeuge, auch die teuerste jemals in Tulln gezeigte Motoryacht (sie ist mit einem Preis von 1,3 Millionen Euro teurer als so manche Villa) zu sehen sein.

Insgesamt 380 Aussteller präsentieren auf dem Tullner Messegelände einen kompletten Querschnitt aus der Welt des Wassersports, von großen Yachten über Motor- und Elektroboote bis zu kleinen Jollen. Auch Reiseanbieter werden ihr Angebot präsentieren und neben dem Tauchsport und klassischem Windsurfen werden trendige Funsportarten wie Standup-Paddeln, Kitesurfen, Wind-surf-Foiling oder Wakeboarden vorgestellt.