Beste Innovation aus Forschungseinrichtungen kommt ausTulln

Aus 28 Einreichungen beim NÖ Innovationspreis 2023 setzte sich die Firma Microtronics Engineering GmbH aus Ruprechtshofen (Bezirk Melk) mit einer berührungslosen Füllstandsmessung durch. Bei Starkregenereignissen zum Beispiel schwillt der Wasserpegel eines Mischwasserkanals innerhalb kürzester Zeit an und fällt wieder ab. Hier sind sehr kurze Messintervalle des Füllstandes von zehn Sekunden gefragt, um kein Ereignis zu verpassen. Der Bluetooth Radarsensor verfügt über ein gasdichtes und korrosionsbeständiges Gehäuse ohne Metallteile. Einmal montiert, überträgt das Messsystem die Daten an den Server. Die Installation in der schwierigen Umgebung erfolgt ohne Verkabelung.

„Für uns ist klar: Die größten Wachstumspotentiale liegen im Bereich der digitalen Innovationen und der grünen Transformation. Denn ohne Innovation gibt es keine Entwicklung, kein Wachstum und keinen Wohlstand. Der Innovationspreis ist die wichtigste Auszeichnung für Innovationsprojekte und dient als Plattform, bei der die besten Innovationen von Unternehmen und Forschungseinrichtungen auf die Bühne gebracht und ausgezeichnet werden“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Preisverleihung in Tulln.

„Sich etwas zu trauen, den Mut für Veränderungen zu haben oder neue Geschäftsmodelle zu entwickeln — dafür stehen Niederösterreichs Unternehmen. Mit diesen Eigenschaften gestalten sie die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts. Mit den Technologie- und InnovationsPartnern (TIP) NÖ, der gemeinsamen Initiative von Land und Wirtschaftskammer Niederösterreich stehen unseren Betrieben die idealen Partner zur Verfügung. Der NÖ Innovationspreis macht deutlich, wie innovativ und kreativ Niederösterreichs Unternehmen sind, und zwar vom Kleinst- bis zum Großunternehmen“, unterstreicht Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Preise im Wert von mehr als 20.000 Euro vergeben

Die Preise in Höhe von je 4.000 Euro für die beste Innovation aus Forschungseinrichtungen sowie aus Unternehmen vergaben jeweils die Sponsoren EVN und Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien.

Der Hauptpreis (Karl Ritter von Ghega-Preis) wurde vom Land NÖ mit 10.000 Euro ausgezeichnet. Der Sonderpreis für nachhaltige Innovationen wurde von der Wirtschaftskammer NÖ mit 4.000 Euro prämiert.Beste Innovation aus ForschungseinrichtungenFür ihr Projekt: „Endophyten — die Lösung für eine klimaneutrale Landwirtschaft“ wurde die Austrian Institute of Technology GmbH in Tulln ausgezeichnet. Idee dahinter: Endophyten besiedeln das Pflanzeninnere und unterstützen das Wachstum, die Gesundheit und Stressresistenz von Pflanzen, was sie zu sehr geeigneten Kandidaten für mikrobielle Produkte macht. Die entwickelten Verabreichungstechnologien gewährleisten die Besiedlung und hohe Wirksamkeit der Endophyten, als Alternativen zu Agrochemikalien.