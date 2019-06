privat

Die Freude war riesengroß. 55 Musiker und Chorleiter Gottfried Zawichowski sind in ihrem Element. Monatelang bereiteten sie sich auf den Auftritt vor und ersangen in Finnland Doppel-Gold mit einem besonders schönen Chorklang und ausgewählter Musik-Literatur, die die musikalische Vielseitigkeit unter Beweis stellte. Am Klavier begleitete Johannes Zeinler. 2019 feierte der internationale Wettbewerb im Rahmen des Festivals in Tampere sein 30-jähriges Bestehen.