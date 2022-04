Goldregen für Eierliköre der Familie Höfinger aus Ollern

Werbung

Die Freude ist groß, denn wieder wurden die Eierliköre der Familie Höfinger aus Ollern preisgekrönt: Im Rahmen des Bewerbes zur Verleihung des „Goldenen Stamperls 2022“ der Ab Hof Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung Wieselburg konnten alle vier Eierlikörsorten aufgrund ihrer hervorragenden Qualität überzeugen. Die Sorten Klassik, Spezial und Laktosefrei wurden mit jeweils dem 1. Preis und einer Goldmedaille belohnt. Der Schokolikör auf Eierlikörbasis schaffte es auf Platz 2 und errang somit Silber.

Martina Höfinger zeigt sich zufrieden: „Natürlich freuen wir uns sehr über diese tolle Wertung und, obwohl wir alljährlich Auszeichnungen und Preise erlangen, wollen wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Dieser Wettbewerb ist wichtig, zeigt er uns doch, dass wir mit unseren hohen Qualitätsansprüchen an die Zutaten und der achtsamen Zubereitung des Produktes richtig liegen, und auf einem sehr guten Weg sind. Aus unseren Flaschen soll nur das Beste ins Stamperl kommen.“

Mit neuen Ideen und Innovationen möchte die findige Unternehmerin weiterhin regional und überregional begeistern. „Zusammen mit einem Partnerbetrieb haben wir bereits vor Jahren eine Eierlikörschokolade kreiert, die zu einem Bestseller avanciert ist und vor allem in Kombination mit unserem Eierlikör auch gerne als Geschenk gekauft wird. In Kürze gibt es bei uns auch Eierliköreis, natürlich aus unserem prämierten Eierlikör. In Entwicklung ist auch eine weitere Eierlikörvariante, die die Kundinnen und Kunden hoffentlich genauso begeistert wie uns“, verrät uns die Preisträgerin.

Familie Höfinger betreibt in Ollern einen Abhofladen, mit dessen breit gefächertem Sortiment sie mittlerweile zu einem wichtigen regionalen Nahversorger wurde. Der Eierlikör als Hauptprodukt steht im Zentrum des Unternehmens und ist vor Ort, im Onlineshop (www.abhof-hoefinger.at) und bei ausgesuchten Vertriebspartnern erhältlich.

