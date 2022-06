Auto landete in Königstetten 40 Meter abseits der Straße in Wiese .

Am Mittwoch in den Morgenstunden wurde die FF Königstetten zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Auf der L120, Richtung Dopplerhütte, war ein Volvo 460 von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war ca. 40 Meter von der Fahrbahn entfernt in einer Wiese zum Stehen gekommen.