Gerichtsprozess Baby verletzt: Bedingte Haft und Geldstrafe für Vater aus Bezirk Tulln

Lesezeit: 3 Min CW Cornelia Weninghofer

Das mittlerweile 7 Monate alte Baby ist nicht mehr in Obhut der Eltern. Foto: Shutterstock

B ei einem ein Monat altem Baby wurden im Herbst des letzten Jahres Brüche an den Beinen und am Schädel und Einblutungen ins Hirn festgestellt. Der 21-jährige Vater des Kindes wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Am Landesgericht St. Pölten zeigte er sich geständig.