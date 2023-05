Ab ins kühle Nass im Bezirk Tulln

Mit 1. Mai startete das Erlebnisbad Sieghartskirchen in die neue Badesaison. Im solarbeheizten Becken mit 426 Quadratmeter Wasserfläche befindet sich eine Wasserrutsche mit 50 m Länge, wo Kinder und Erwachsene stets Spaß haben und sich wohlfühlen können. „Heuer gibt es trotz erhöhter Stromkosten keine Preisänderung“, informiert geschäftsführender Gemeinderat Josef Brandfellner. „Alle aktuellen Informationen über das Bad finden Sie wieder wie gehabt auf unserer Homepage www.sieghartskirchen.gv.at“, ergänzt Bürgermeisterin Josefa Geiger.

Im Königstettner Parkbad kann man ab 15. Mai das kühle Nass genießen. Geschäftsführender Gemeinderat Walter Grabler teilt mit: „Das Parkbad ist am neuesten Stand, nur die Folie im Kinderbecken wurde ausgetauscht.“ Die Eintrittspreise wurden erhöht: www.koenigstetten.at

Der Königstettner Gerald Hemmelmayer kommt fast täglich im Sommer ins Freibad: „Ich schwimme eineinhalb Stunden, da dieser Sport schonend für die Gelenke ist. Das Wasser ist erfrischend und hat eine Top-Qualität. Und manchmal trifft man alte Freunde, dann kann man plaudern.“

Der Wagram ist mit Freibädern in Absdorf, Großweikersdorf und Kirchberg gut versorgt. Der Sprung ins kühle Nass muss aber noch ein bisschen warten.

Im Freibad in Absdorf kann man ab 3. Juni bis zum ersten Septemberwochenende Abkühlung finden. „Derzeit stecken wir mitten in den Vorbereitungen“, sagt der geschäftsführende Gemeinderat Franz Nefischer. Für die Verpflegung sorgt in bewährter Weise Aris Cantina. Am 22. Juli wird heuer wieder ein Badfest stattfinden.

In Großweikersdorf steht der Beginn der Badesaison noch nicht fest, er erfolgt je nach Witterung, informiert die Marktgemeinde. Ein Skatepark wird im Sommer beim Freibad errichtet. Mom’s Diner versorgt die Gäste mit Speisen und Getränken.

Voraussichtlich am 26. oder 27. Mai wird das Freibad in Kirchberg öffnen. Die Badeanlage ist aber bereits für den Gästeansturm gerüstet, nachdem in den vergangenen Jahren einiges in die Erhaltung der Anlage investiert wurde.

Fraglich ist noch, wer das Bad-Buffet im Kirchberger Freibad führen wird. Mit dem bisherigen Betreiber muss erst verhandelt werden, heißt es aus der Gemeindestube, wo man auf eine Einigung hofft.

Außer dem Freibad bieten auch einige Schotterteiche in Kirchberg Erfrischung bei sommerlicher Hitze. Aber diese Anlagen sind allesamt in Privatbesitz und nicht öffentlich zugänglich.

