Bezirk Tulln: Weniger Besucher nach starken Regenfällen

Im Parkbad hat die Gesamtbesucheranzahl um 15,9 Prozent auf 19.472 zugenommen. „Mit 86 Öffnungstagen von theoretischen 112 Öffnungstagen liegen wir gleich dem Vorjahr und damit durchaus im oberen Bereich“, informiert geschäftsführender Gemeinderat Walter Grabler. Dennoch sei der Gesamtumsatz um etwa 1,4 Prozent gefallen. Dies lässt sich jedoch mit der Zunahme von Saisonkartenbenützern von 9,1 Prozent, Zunahme der Kurzzeitkarten um 12,8 Prozent und einer Abnahme der Tageskarten von 43,4 Prozent erklären.

Insgesamt kann man die Badesaison 2023 im Königstettner Parkbad im mittelfristigen Trend seit 2019 als positiv bezeichnen. Walter Grabler fügt jedoch hinzu: „Immer wieder gibt es während der Saison nach starken Regenfällen Besuchereinbrüche, obwohl es bereits wieder Badewetter gibt.“

„Die Badesaison 2023 war eine sehr durchwachsene Saison.“

Im Erlebnisbad Sieghartskirchen verlief die heurige Badesaison etwas schlechter als im Königstettner Parkbad. Dazu sagt geschäftsführender Gemeinderat Josef Brandfellner: „Die Badesaison 2023 war eine sehr durchwachsene Saison. Aufgrund der Wettersituation kommt sie im langjährigen Durchschnitt nur im Mittelfeld zu liegen. Die beiden schönen Wochen im August konnten daran auch nichts mehr ändern.“

An Spitzentagen hat das Königstettner Freibad bis zu 900 Besucher, diese aber nicht gleichzeitig. „Wir regeln die Besucherzahl und lassen maximal 500 Besucherinnen bzw. Besucher gleichzeitig zu“, ergänzt Grabler.

Heuer gab es keine unangenehmen Überraschungen an technischen Gebrechen. Es war ein unfallfreies Jahr und der Einsatz eines Rettungstransportes war ein persönliches Gesundheitsproblem eines Badegastes, das vom Personal bravourös behandelt wurde. Auf Hinweis von Badegästen wurde im Kästchenbereich ein Wickeltisch montiert.

Sanierungsarbeiten für die Wintersaison geplant

Die NÖN hat auch nachgefragt, was für die kommende Saison geplant ist. So wird etwa im Winter im Königstettner Parkbad das Kinderbecken außen neu mit Steinplatten gefasst. Was sicher über den Winter zu bearbeiten ist, sind die Fahrradständer, insbesondere für die „Long-Vehikel“, die keine ausreichenden Parkplätze finden.

Das Personal für die Badeaufsicht wird hauptsächlich durch Königstettens Mitarbeiter vom Bauhof gestellt. Es sind die Anforderungen nicht ganz einfach, aber es wird - wie gerade aktuell – Unterstützung durch aktive Pensionisten gefunden. Das Kassenpersonal wird durch Studierende und durch eine freiberufliche Mitarbeiterin gedeckt. „Das werden wir bis auf weiteres so beibehalten“, so Grabler.

Die Personalsituation ist im Sieghartskirchner Freibad vergleichbar. Hier konnten personell auch heuer wieder alle Arbeitsplätze besetzt werden, „aber auch wir sehen das Personalproblem, das viele andere Bäder bereits betrifft“, so Josef Brandfellner.

Sieghartskirchen hat noch bis 10. September geöffnet

Ein anderes Thema ist die Kantine. Sowohl in Sieghartskirchen als auch in Königstetten wird diese verpachtet. „Während wir für das Parkbad beste öffentliche Rezensionen bekommen, mussten wir uns mehrmals mit Kritik an der Kantine auseinandersetzen“, so Grabler. Auch der Sieghartskirchner Kantinenchef Markus Faustenhammer, der mit einer zweiten Person jeden Tag in der Kantine arbeitet, bemerkte die etwas schlechtere Saison: „Im Mai war schlechtes Wetter, im Juni war auch nur wenig los, im August regnete es auch 14 Tage, dafür soll es jetzt im September besser werden.“ Es gibt ein großes Speisenangebot, „die Leutewaren sehr zufrieden“, freut sich Faustenhammer.

Während das Parkbad mit Schulanfang die heurige Badesaison beendet hat, bleibt das Erlebnisbad Sieghartskirchen noch bis 10. September geöffnet. Markus Faustenhammer plädiert dafür, dass Bäder aufgrund des Wetters später aufmachen sollten, dafür erst Ende September zusperren.