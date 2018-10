Nachdem der generalüberholte Bahnhof Tulln offiziell eröffnet wurde, laufen letzte Arbeiten noch bis Mitte 2019. So werden in den nächsten Wochen in Zusammenarbeit von Stadtgemeinde und ÖBB in der Park-and-Ride- Anlage weitere Optimierungen vorgenommen.

Daher wird die erste Ebene von 5. November bis voraussichtlich 21. Dezember gesperrt. Laut Stadtgemeinde werden in der Bahnhofstraße (westlich des Bahnhofs) Ersatzparkplätze zur Verfügung stehen. Am ersten Tag der Sperre sollen Lotsen zur Unterstützung der Regelung des Verkehrs vor Ort sein. Nach der Winterpause werden Reinigungs-, Maler- und Elektroarbeiten für die restlichen Parkdeckbereiche fortgesetzt und bis März 2019 abgeschlossen.