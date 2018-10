Der Bahnhof Tullnerfeld schreibt eine Erfolgsgeschichte: Schnelle Verbindungen, gratis Parken und mittlerweile auch ein dichter Fahrplan. Ein Angebot das gerne und gut angenommen wird, immer öfter sogar schon zu gut.

Alltag an Werktagen am Bahnhof Tullnerfeld: Schon vor 8 Uhr ist die überwiegende Mehrheit der Parkplätze belegt. 2019 soll mit der Errichtung eines Parkdecks (mit 700 Stellplätzen) begonnen werden | NOEN

Die großzügigen Parkflächen sind voll ausgelastet und vor allem zu Stoßzeiten landen Pendler immer häufiger in überfüllten Zügen. Besonders schlimm war es beispielsweise am Donnerstag, 28. Oktober, um 8.10 Uhr: Wie immer warten zahlreiche Pendler auf ihren Railjet nach St. Pölten. Eine Durchsage informiert, dass der Zug (Planabfahrt 8.16 Uhr) aufgrund eines „technischen Gebrechens“ 15 Minuten verspätet abfahren wird - so weit nichts Ungewöhnliches.

Kurze Zeit später folgt eine weitere Durchsage, dass nur Passagiere weiterreisen dürfen, die über eine gültige Sitzplatzreservierung verfügen - der Zug war schlicht überfüllt. Fahrgäste werden aufgefordert den nächsten Zug (Regionalexpress REX um 8.40 Uhr) zu benützen.

