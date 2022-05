Ist Bares noch Wahres? Rundblick im Bezirk Tulln

Werbung

Banken reduzieren seit Jahren ihr Filialnetz, zuweilen wird ein Bankomat weiter betrieben, aber später oft doch abgebaut. In mindestens demselben Ausmaß entstehen aber andere Möglichkeiten der Bargeldbehebung.

Jüngstes Beispiel: Im März des Vorjahres sperrte die Erste-Bank ihre Filiale in Reidling zu. Der Bankomat kam einige Monate später weg.

Viele Spar-Filialen im Bezirk bieten Geldautomat

Dank einer Kooperation mit dem Spar-Markt Andert steht seit Kurzem wieder ein Geldausgabeautomat zur Verfügung. Bis auf Zwentendorf sind alle Spar-Filialen im Bezirk bereits mit solchen Geräten ausgestattet, ebenso die OMV-Tankstellen in Langenrohr und Einsiedl.

Bargeld direkt an der Kassa ist bei Billa, Billa Plus, Bipa, Penny, Hofer, Lidl, Unimarkt, DM, Mediamarkt und Zgonc erhältlich. Allerdings ist die Geldbehebung an einen auch minimalen Einkauf gebunden und mit 200 Euro limitiert.

Der Betrag, den man abheben möchte, wird zum Gesamtpreis des Einkaufes hinzugefügt und scheint separat auf der Rechnung auf. Bankomaten befinden sich auch bei den Bahnhöfen Tulln und Tullnerfeld.

Beim täglichen Einkauf ist Bargeld nicht wegzudenken

Das bargeldlose Bezahlen hat sich in der Bevölkerung noch nicht so recht durchgesetzt. Bei Bio am Platz in Tulln wurden laut Auskunft von Anton Wegger im Jahr 2021 noch 38 Prozent der Einkäufe bar beglichen. Bei Nah&Frisch in Absdorf ist der Anteil noch höher: „Rund zwei Drittel der Waren werden bei uns bar bezahlt“, informiert Gottfried Knell.

Auf den beliebten regionalen Märkten - freitags am Tullner Hauptplatz, samstags in der Holzschuhpassage in Tulln und am Marktplatz in Kirchberg am Wagram - ist keine Kartenzahlung möglich.

Auch in der Gastronomie akzeptieren mehrere Betriebe im Bezirk nur Bargeld, zum Beispiel das Wirtshaus Bonka in Oberkirchbach. „Sollte jemand kein oder zu wenig Geld mithaben, bieten wir eine Zahlung mit Überweisung an. Dies kommt bei circa fünf Prozent der Gäste vor“, sagt Herbert Bonka.

Auch Feste wie Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern werden hier mit Banküberweisung beglichen. „Die Zahl der Gäste, die aufgrund dieser Zahlungsmodalität ein Fest nicht veranstaltet, geht gegen null“, meint der Wirt und er ergänzt: „Die Tendenz jener, die lieber bar zahlen, steigt. Die Leute wollen nicht zu ‚gläsern‘ werden.“

