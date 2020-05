„Das Donaukraftwerk Altenwörth wird mit Hilfe von Niederösterreichs längster Fischwanderhilfe barrierefrei“, so Achim Kaspar, zuständiges Vorstandsmitglied für die Erzeugung bei Verbund. Zusätzlich verbessert Verbund als Kraftwerksbetreiber bis Ende 2021 zusammen mit der Marktgemeinde Kirchberg die Badequalität am Altenwörther Altarm.

Zusammen mit fischfreundlichen Maßnahmen im Bereich des „Gießgangs“ im Oberlauf des Kraftwerks Greifenstein entsteht somit das Projekt „LIFE Network Danube Plus“ in Partnerschaft und Mitfinanzierung des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, dem Land Niederösterreich und dem NÖ Landesfischereiverband sowie der Europäischen Union im Rahmen der LIFE+-Projekte.

„Als Österreichs größter Wasserkraft-Betreiber wissen wir um unsere Verantwortung für die Umwelt“, sagt Achim Kaspar. Und Bundesministerin Elisabeth Köstinger: „Intakte Gewässer und Gewässerlebensräume sind nicht nur für Tiere und Pflanzen, sondern auch für Menschen wichtig. Die Fischaufstiegshilfe beim Kraftwerk Altenwörth wird als Teil des Projektes LIFE Network Danube Plus den Naturraum Donau wesentlich aufwerten und attraktiveren. Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus unterstützt dieses Projekt mit einer Förderung von rund 890.000 Euro.“

„Damit wird ein weiterer wichtiger Schritt für die Fische und andere Lebewesen in unseren Fließgewässern gesetzt"

Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf freut sich über Niederösterreichs längste Fischwanderhilfe: „Damit wird ein weiterer wichtiger Schritt für die Fische und andere Lebewesen in unseren Fließgewässern gesetzt. Für mich ist bei der Energiepolitik das Wichtigste, sie mit Hausverstand zu betreiben. Also den Ausbau von erneuerbarer Energie ermöglichen und gleichzeitig auch für den Erhalt des Lebensraums sorgen.“

„Bei dem Projekt LIFE Network Danube Plus geht es um weit mehr, als um eine Fischwanderhilfe beim Kraftwerk Altenwörth. Wir schließen mit unserem Maßnahmenbündel an die bestehenden Renaturierungsprojekte der Donau an und vervielfachen damit den Gesamt-Nutzen des Projektes“, so Karl Heinz Gruber, Geschäftsführer des Projektträgers, der Verbund Hydro Power GmbH. Als Projektträger investiert Verbund hier 5,5 Mio. Euro in das Generationenprojekt LIFE Network Danube Plus.

„Wir bitten um Verständnis für die durch die Bauarbeiten rund ums Donaukraftwerk notwendige Sperre des Donau Radweges auf nördlicher Donauseite zwischen der Donaubrücke Traismauer und dem Kraftwerk Altenwörth“, so Verbund-Pressesprecher Florian Seidl.