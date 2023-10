Grafenwörth: Kirchensockel wird erneuert

Am Ende einer Sonntagsmesse hat Andreas Prinz als Mitglied des Vermögensverwaltungsrates (VVR) der Pfarre Grafenwörth das Wort ergriffen und die Gläubigen vom Beginn der Bauarbeiten informiert. „Nach der Ausschreibung wurde ein ortsansässiger Baubetrieb als Bestbieter ermittelt. Zuerst wird der Fassadenputz am gesamten Kirchensockel sowie an schadhaften darüberliegenden Stellen abgeschlagen und eine Drainage rund um die Kirche errichtet“, sagte Prinz. Dann habe das historische Gemäuer etwa ein Jahr die Möglichkeit, auszutrocknen. Voraussichtlich im Herbst 2024 werden dann die Wiederverputzarbeiten durchgeführt.

Der an vielen Stellen des Kirchensockels abblätternde Verputz ist Pfarrer Herr Quirinus schon bei seiner Amtseinführung aufgefallen. „Das ist wahrlich kein schöner Anblick“, sagt der Geistliche. „Vor allem am Hauptportal sieht es sehr unschön aus. Das ist nicht sonderlich einladend.“ Das Problem sei aber nicht nur ein ästhetisches. Vielmehr nehme das Kirchengebäude durch die Feuchtigkeit Schaden. Vor allem auch im Innern der Kirche. „Es musste daher etwas geschehen. Und wir haben die Sache angepackt“, berichtet der Chorherr aus Herzogenburg, der im benachbarten Pfarrhof seine Wohnung genommen hat.

Der VVR holte das Stift Herzogenburg, zu dem die Pfarre Grafenwörth gehört, und die Erzdiözese Wien, auf dessen Gebiet sie liegt, mit ins Boot. Beide kirchlichen Institutionen übernehmen jeweils ein Drittel der Kosten, die sich nach aktuellen Schätzungen auf über 100.000 Euro belaufen. „Leider sind wir keine sonderlich reiche Pfarre und müssen daher mit jedem Euro rechnen“, berichtet Pfarrer Herr Quirinus. Das letzte Drittel der Kosten muss nämlich die Pfarre stemmen. „Wir bitten die Bevölkerung um Unterstützung. Auch kleine Spenden helfen weiter.“ Die Pfarrkirche sei ja das historische Wahrzeichen der Marktgemeinde und so etwas wie das ideelle Zuhause der Grafenwörther. „Ich denke, eine solche Restaurierung können wir als Gemeinschaftsaufgabe der Bevölkerung betrachten“, sagt Herr Quirinus.