Selbsthilfegruppe klärt über Pankreaskarzinom auf

Die Marktgemeinde Sieghartskirchen lenkt die Aufmerksamkeit auf die Arbeit der Selbsthilfegruppe Pankreaskarzinom (Bauchspeicheldrüsenkrebs). Jährlich sind etwa 1.900 Menschen in Österreich von dieser Krebsform betroffen. Im Vergleich zu anderen Krebsarten hat sich die fünf-Jahres-Überlebensrate der Patienten in den letzten Jahrzehnten kaum verbessert. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass das Pankreaskarzinom in seinen frühen Stadien kaum Symptome aufweist und die Diagnose bei den meisten Betroffenen erst in fortgeschrittenen Stadien gestellt wird.

Seit März 2020 steht Michaela Hirt an der Spitze der Selbsthilfegruppe und setzt sich dafür ein, Interessierte über Risikofaktoren und die Möglichkeiten der Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs zu informieren. Der Verein hat sich außerdem zum Ziel gesetzt über Patientenrechte aufzuklären und Angehörige zu unterstützen.

„Die Selbsthilfegruppe gibt Betroffenen und ihren Angehörigen Unterstützung und Begleitung. Wir möchten diese Initiative unterstützen, um sicherzustellen, dass betroffene Personen die Hilfe und Gemeinschaft finden, die sie benötigen“, erklärt Bürgermeisterin Josefa Geiger.