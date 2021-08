Über 1.500 Besucher ließen sich am vergangenen Wochenende von Europas wohl ungewöhnlichstem Bauernhof begeistern: der Algenfarm von Spirulix.

„Mit unseren Produkten voller Spirulina-Algen zeigen wir, dass das Essen der Zukunft aus der Region kommt!“, erzählt Spirulix-Gründer Karl Pfiel stolz. Als Österreichs erster Algenbauer luden er und sein Team am Wochenende zu einem Blick hinter die Kulissen seiner in Reidling befindlichen Algenfarm.

Mit rund 1.500 interessierten Besuchern waren die Tage der offenen Algenfarm abermals wieder bestens besucht. Die strahlend grünen Becken des Start-ups wirkten dabei wie ein wahrer Publikumsmagnet. Bei Führungen durch die Produktionsanlage konnten sich die Anwesenden von den dort gezüchteten Spirulina-Algen begeistern lassen und diese anschließend verkosten.

„Egal ob Müsli, Cracker oder Nugat – wir von Spirulix zaubern aus unserer Spirulina-Alge jede Menge köstliche und nährstoffreiche Snacks, in die man sich nur verlieben kann“, so Algenbauer Pfiel. Die gesunden Produkte begeisterten nicht zuletzt im März die Jury der Puls4-Start-up-Show „2 Minuten 2 Millionen“, bei dem sich das Reidlinger Jungunternehmen neben einem Investment von Hans-Peter Haselsteiner auch eine österreichweite Leistung seines Spirulix Knuspermüslis bei Billa sichern konnte.

Wie Spirulina unter dem Mikroskop aussieht, faszinierte vor allem die jüngsten Gäste am meisten. „Unsere Kinder werden in einer Welt aufwachsen, in der es das Natürlichste ist, Algen auf dem Teller zu haben. Wir erleben gerade, wie die Zukunft zur Gegenwart wird!“, ist Leistungssportler Axel Dinse überzeugt. Ebenso begeistert: Besucher Nikolaus Öllerer. Sein Fazit: „Bisher kannte ich Algen nur aus dem Pool. Dass sie so gesund sind, wusste ich gar nicht. Ab sofort kommen sie direkt aufs Butterbrot!“