14 Stände warten in Michelhausen auf Besucher

Am Samstag, 13. Mai, findet wieder der traditionelle und beliebte Bauernmarkt der Marktgemeinde Michelhausen auf dem Hauptplatz statt. Die Vorbereitungen dazu laufen. Vor Kurzem fand dazu eine Besprechung mit Vertretern der teilnehmenden Vereine und Organisationen und Bürgermeister Bernhard Heinl statt. „Insgesamt werden 14 Stände geöffnet haben – so viele wie selten zuvor. Das ist ein starkes Zeichen für die Vielzahl und Vielfalt an Vereinen und Freiwilligenorganisationen in unserer Gemeinde. Schon jetzt Danke allen, die zum Gelingen dieser Traditionsveranstaltung beitragen“, freut sich Bürgermeister Heinl.

Der Bauernmarkt beginnt um 15 Uhr. Den Gästen werden wie immer verschiedenste Schmankerl von den teilnehmenden Vereinen und Freiwilligen angeboten. Für die musikalische Begleitung und Unterhaltung sorgt der Musikverein Michelhausen mit seinem Dämmerschoppen ab 17 Uhr.

