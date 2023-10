Sehr beliebt in Tulbing: Bauernmarkt und Wandertag

Der Wanderverein mit Obmann Roman Königsecker organisierte am Wochenende den traditionellen Wandertag in Tulbing. Traditionell nahm die Volksschulgemeinschaft als größte Gruppe (über 150 Teilnehmer) an der Veranstaltung teil. Start und Ziel war diesmal vorm VAZ. Man konnte zwischen drei verschiedenen Streckenlängen wählen: 5, 12 oder 16 km. Bei den drei Labestationen (Grillparz, Tulbinger Kogel, VAZ) wurde für alle Wandersleut bestens gesorgt. Als Auszeichnung gab es heuer ein Notizbuch oder eine Trinkflasche.

Außerdem wurde im Tulbinger Veranstaltungszentrum vom Obmann des Bauernmarktes Ernst Roiser der zweitägige Bauernmarkt veranstaltet: Dabei wurden etwa Blumen, Lebensmittel wie Mehlspeisen, Feuerflecken, belegte Brote, Honig, Kaffee, Hochprozentiges und Liköre, aber auch Kreatives und Kosmetikartikel geboten.