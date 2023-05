Unerlaubter Griff zur Säge in Königstetten

„Etwas wehmütig haben wir gestern festgestellt, dass jemand (mutwillig?!) einen gesunden Baum in der Nacht in unserer Einfahrt – Reitstall Königstetten – umgeschnitten hat“, posten die Reitstallbesitzer Daniela und Josef Gößnitzer auf Facebook. Dieser Akt von Vandalismus direkt am Ortsanfang von Königstetten (beim Billa) macht viele wütend und zornig. Es sei ewig schade um den fünf- bis zehnjährigen Laubbaum. „Vielleicht wurde er mit einem Maibaum verwechselt“, wird gemutmaßt, da er in der Nacht auf den 1. Mai gefällt wurde.

„Auch wir waren in unserer Jugend nicht immer die Bravsten und haben manch Blödsinn angestellt, aber trotzdem bleibt wohl die Frage nach dem Warum?“, fragen sich die Besitzer. Diese Frage wird wohl für immer unbeantwortet bleiben. Die Gößnitzers haben bei der Polizei angerufen, wollen aber nicht unnötig Zeit damit verbringen. „Wir setzen einfach einen neuen Baum und lassen es gut sein“, sagt Daniela Gößnitzer friedfertig auf NÖN-Nachfrage.

