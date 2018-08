„Gut, dass die Schule erst in einer Woche beginnt“, werden sich wohl so einige in Würmla gedacht haben, als sich die Decke des Schulgebäudes senkte. So ist weiter nichts passiert, Gefahr bestand aber ohnehin keine.

Beim 2011 eröffneten Zubau an der Volksschule wurden leichte Bauschäden entdeckt. Bei der Errichtung des Gebäudes wurden am Unterbau einige Staffeln mangelhaft angeschraubt. Dadurch trat nun eine leichte Senkung der Decke auf. Dazu Bürgermeister Anton Priesching: „Es kann keine Rede davon sein, dass die Decke abgestürzt ist, so wie es zuerst geheißen hat.“ Die ausführende Baufirma habe diese Mängel nun innerhalb eines Tages behoben und die Decke instandgesetzt. „Dadurch konnte Schlimmeres verhindert werden“, ist Priesching erleichtert.

Stefan Wallner, seitens der Baufirma, dazu: „Die Verschraubung wurde damals zu wenig kontrolliert. Unsere Mitarbeiter wurden jetzt sofort nachgeschult, um so einen Mangel zukünftig zu vermeiden.“