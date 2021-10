Tagesbetreuungsstätte als Vorzeigeprojekt am Berg

Noch werden auf einem Bio-Bauernhof im Irenental 14 Menschen mit Behinderung individuell beschäftigt. „Wir sind seit 2015 aktiv, aber unsere Tage dort sind gezählt“, sagt die Obfrau von „Wert:Volles:Schaffen“, Michaela Stab. Der Verein war geraume Zeit auf der Suche nach einer neuen Heimat, die er Ende 2019 in Baumgarten im Tullnerfeld fand. Es handelt sich um einen ehemaligen Bauernhof mit der passenden Adresse „Am Berg 10“. Der Hof liegt am Ende eines steilen Weges, das Grundstück selbst ist ein einziger großer Hügel - schön, aber schwer zu bewirtschaften.

Was in den letzten zwei Jahren hier von vielen freiwilligen Händen und mittels Firmenspenden geschaffen wurde, lässt sich nur schwer beschreiben: Ein rollstuhltauglicher Weg führt bis ganz oben, auf mehr als tausend Metern Länge wurde er mit einer Steinmauer abgesichert, hunderte Sträucher und Bäume wurden gepflanzt. Aus dem baufälligen Hof entsteht eine moderne Tagesbetreuungsstätte. „Hier ist vor allem Architekt Peter Podsedensek zu danken. Er plant und baut nicht nur für uns, er hat selbst großzügig gespendet und hat auch noch viele Spendengelder aufgestellt“, betont Stab. Noch heuer soll die Gleichenfeier stattfinden, der Umzug ist für 2022 geplant. Nach Fertigstellung sollen hier u.a. Esel, eine kleine Schafherde und Hühner gehalten werden. „Die Produkte, also Eier, Marmeladen, Säfte und Seifen wollen unsere Klienten später in einem eigenen Hofladen anbieten“, sagt Stab.

Begeistert zeigt sich Bürgermeister Georg Hagl: „Es freut mich, dass dieser Hof jetzt einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden kann. Viele Menschen in der Gemeinde bringen sich ein und helfen mit.“ Es handelt sich übrigens um ein „erhaltenswertes Gebäude im Grünland“. Die Nutzung ist auf die Tagesbetreuung für Menschen mit Beeinträchtigungen beschränkt.

Weitere Informationen auf: www.wertvollesschaffen.at