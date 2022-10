Tagesstätte eröffnet: „Wir fühlen uns hier sehr wohl“

Ein schöner heller Aufenthaltsraum, eine Küche mit Esszimmer und eine Werkstatt - so präsentiert sich die neue Tageseinrichtung Am Berg 10 für 16 Menschen mit Beeinträchtigung. Realisiert vom Verein Wert:Volles:Schaffen mit der Unterstützung von Land NÖ, Marktgemeinde Judenau-Baumgarten, zahlreichen Firmen, die unentgeltliche Leistungen erbracht haben, und durch Spenden. Gemeinsam mit ihren Betreuern versorgen die Bewohner hier vier Esel, Ziegen und Hühner, arbeiten im Garten und in der Werkstatt, kochen und betreiben einen kleinen Hofladen.

Vereinsobfrau Michaela Stab freut sich über den neuen Standort: „Wir sind ja bereits im August vom Irenental hierher übersiedelt und fühlen uns sehr wohl.“ Nun wurde mit einem Festakt und vielen Gästen die offizielle Eröffnung gefeiert und das Haus durch Dechant Gregor Slonka gesegnet.

„Ein Projekt des Herzens“, nannte es Bürgermeister Georg Hagl. Für Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ist es „ein Vorzeigebeispiel für die Betreuung von Menschen mit Behinderung, weil den Klientinnen und Klienten Verantwortung übertragen wird und sie eine im wahrsten Sinne des Wortes wertvolle Arbeit leisten.“

Für die Fertigstellung des Obergeschoßes werden noch weitere Finanzmittel benötigt. Ein erster Beitrag kam von der Dorfgemeinschaft Langenlebarn, die das Startgeld des heurigen Sautrogrennens in Höhe von 750 Euro spendete.

