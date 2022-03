Altenwörth: Gitter gegen Biberbiss

Nachdem es bereits im vergangenen Jahr eine Besichtigung des von den Bibern arg in Mitleidenschaft gezogenen Baumbestandes in der Au beim Donau-Altarm gegeben hatte, waren sich Forstfachleute und Vertreter des VERBUND einig: Es muss etwas geschehen, um die massiven Schäden durch die Biber einzudämmen.

Der nicht leicht durchzuführende und genehmigungspflichtige Abschuss sowie eine Aussiedlung der Biber standen zur Diskussion. „Wir haben dann begonnen die gefährdeten Bäume im Uferbereich mit Gittern zu sichern“, sagt Sigrid Hametner, Obfrau des Heimat- und Fremdenverkehrsverein Altenwörth-Gigging.

Eine weitere „Großaktion“ wurde jetzt auf Initiative der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Vereinen und Institutionen Altenwörth-Giggings durchgeführt. An zwei Tagen beteiligten sich 24 Personen, die rund 450 m Gitter verarbeiteten und dabei hauptsächlich am Südufer des Altarms gefährdete Bäume „verpackten“.

Notwendiges Material stellte der VERBUND zur Verfügung, für die Verköstigung der Helfer sorgte die Marktgemeinde Kirchberg am „Sonnenplatzl“.

