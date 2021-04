Das Ziesel war einst im Tullnerfeld weit verbreitet, der Ortsname Zeiselmauer zeugt noch immer davon. Heute ist das gelb-braun-graue, mittelgroße Nagetier vom Aussterben bedroht und genießt daher besonderen Schutz. Genau das könnte jetzt für das Wohnbauprojekt Trasdorf Nord zum Stolperstein werden. Denn auf dem Grund östlich vom Föhrensee und im Umfeld beim Badesee Trasdorf soll es noch Zieselkolonien geben, genau wie im Bereich des weiter nördlich gelegenen Umspannwerks Dürnrohr.

Über die geplante Wohnsiedlung heißt es in der aktuellen Atzenbrugger Gemeindezeitung (Auszug): „In Trasdorf hat ein neuer Investor die ehemaligen Lintner-Gründe zwischen Windschutzgürtel und der Föhrensee-Siedlung erworben.

Dieses Areal ist schon seit gut 20 Jahren als Bauland gewidmet. Ein privater Bauträger wird auf diesem Areal ein Siedlungsprojekt umsetzen, welches insgesamt 44 Bauparzellen und einen Kinderspielplatz umfasst. Es werden bis max. 67 Wohneinheiten in Form von Einzel- und Doppelhäuser errichtet werden…“

Kritik an der Größe des Projekts meldete die SPÖ in der Gemeinderatssitzung und in einer aktuellen Ortsaussendung an. „Wir wären jetzt noch in der Lage gewesen, die Bebauung mithilfe eines Bebauungsplanes von ca. 70 Wohneinheiten auf 44 Einfamilienhäuser zu reduzieren! Das wurde leider mit den Stimmen der ÖVP abgelehnt…“, schreibt die Oppositionspartei. Kein Wort findet man in beiden Druckwerken jedoch zu den gefährdeten Nagern, die sich derzeit am Areal sehr wohl fühlen sollen.

„Das Wohnbauprojekt und das stetig wachsende Gewerbegebiet Trasdorf nehmen den Zieseln jegliche Ausweichmöglichkeiten. Diese Vorhaben werden zum Aussterben einer weiteren Zieselkolonie beitragen und wer weiß, wie oft Badegäste noch in den Genuss kommen, die kleinen Erdhörnchen im Sommer zu bewundern“, befürchten zwei Tierschützerinnen, die sich per E-Mail an die NÖN wandten. Sie verfolgen das Projekt bereits seit Sommer 2020 und stehen in Kontakt mit Gemeinde, Bezirkshauptmannschaft, Land NÖ, Umweltanwaltschaft, Naturschutzbund und Tierschutzhaus Wien.

„Wir haben als Naturschutzbehörde bereits ein artenschutzrechtliches Gutachten angefordert“, berichtet Bezirkshauptmannstellvertreter Karl-Josef Weiss. Dieses Gutachten werde in den nächsten Wochen von einem Amtssachverständigen des Amtes der NÖ Landesregierung erstellt, abhängig von Vegetation und Witterung zum für die Ziesel bestmöglichen Zeitpunkt. Sollte das Gutachten die Ziesel-Population bestätigen, wird geklärt, wie die Tiere (samt Feldhamstern, die eine gefährdete Art sind) zu schützen sind.

Atzenbruggs Umweltgemeinderat Michael Wieshammer-Zivkovic (ÖVP) betont, dass es sich bei dem Bericht über das Wohnbauprojekt in der Gemeindezeitung nur „um eine Vorab-Info, um nicht mit der Tür ins Haus zu fallen“ gehandelt habe. Es wäre noch nicht einmal ein Projekt eingereicht worden. „Das ist auch noch gar nicht möglich, weil das Verfahren für die Zufahrtsstraße noch anhängig ist“, erklärt Wieshammer-Zivkovic. Was ein mögliches Wachstum des Gewerbegebietes angeht, so gebe es mit dem neuen Raumordnungsgesetz ohnehin einen Widmungsstopp von Seiten des Landes.

„Außerdem möchte ich betonen, dass auch uns als Gemeinde Ziesel und Feldhamster sehr am Herzen liegen! Wir freuen uns, dass wir Anteil an Flächen haben, wo es diese Tiere noch gibt“, betont Wieshammer-Zivkovic.