Ein Projekt von VIE (Vienna International Engineers Bauträger) und NV (Die NÖ Versicherung) nimmt Gestalt an. Beim Spatenstich für „Häuser direkt am See“ in der Vorwoche am 13,7 Hektar großen Gelände am Ortsrand Grafenwörths Richtung Seebarn stellten VIE-Aufsichtsrat Robert Happel und NV-Vorstandsdirektor Bernhard Lackner das Projekt „Sonnenweiher Grafenwörth“ vor.

Mit im Boot sind die Marktgemeinde Grafenwörth mit dem ganz wesentlichen „Pulsator“ des Projekts Bürgermeister Alfred Riedl und SeneCura-Geschäftsführer Anton Kellner.

„Immobilienprojekt gibt der Gemeinde wichtige Impulse.“ Bürgermeister Alfred Riedl

„Wir wollen hier in ökologischer Bauweise leistbaren Wohnraum schaffen. Durch nachhaltige Energieversorgung werden die Betriebskosten auch in Zukunft gering gehalten“, stellte Robert Happel fest.

Für die Architekten Holzbauer & Partner ging Wolfgang Wanek ins Detail: Bis Ende 2025 sollen 170 Seehäuser als Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser, 36 kleine Seehäuser sowie für SeneCura ein Hotel, Bildungscampus und Ambulatorium errichtet werden. Baubeginn für den 35.500 m2 großen und S-förmig angelegten See ist bereits jetzt. „Ein kleines Dorf um einen Weihe entsteht hier“, so Wanek.

Mario Hameseder, Prokurist Hochbau der Strabag, berichtete, dass die bei der Errichtung des Sees rund 7.000 Lkw-Ladungen Erdreich nachhaltig verwertet werden. Landschaftsarchitektin Carla Lo sprach die entstehenden Freiflächen, wie Spielplätze und öffentliche Badewiese, an. „Hier wird eine natürliche Anlage geschaffen, in die Landschaft integriert.“

S-förmiger See ist das Herzstück der Anlage

Euphorisch auch die Worte von Grafenwörths Bürgermeister und Österreichs Gemeindebundpräsident Alfred Riedl: „Wir wagen die Herausforderung und danken den Projektbetreibern.“ Immerhin geht es beim „Sonnenweiher“ um rund 100 Millionen Euro Investitionsvolumen. „Das neue Immobilienprojekt in Grafenwörth gibt unserer Gemeinde neue und wichtige Impulse“, so Riedl. Dass mit dem „Sonnweiher Garfenwörth“ wichtige Bodennutzung, aber kein sinnloser Bodenverbrauch verbunden ist, stellte Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf klar fest. „Hier entsteht ein Vorbildprojekt.“ Und der Landesvize weiter: „Leben am Land ist attraktiver als je zuvor, der ländliche Raum hat gerade auch während der Corona-Krise seine absoluten Qualitäten gezeigt. Pernkopf wies auch darauf hin, dass die Corona-Pandemie einen regelrechten Digitalisierungsschub gebracht habe.“

Musikalisch begleitet wurde die Spatenstichfeier von einem Saxofon- und Schlagwerkerensemble der Musikschule Region Wagram. Für die Musiker um Direktor Markus Holzer gab es mehrfach begeisterten Applaus der Spatenstichgäste.

Sissy und Dieter Heiß sorgten abschließend mit Getränken, Wagramer Top-Weinen und Snacks für einen gemütlichen Ausklang.