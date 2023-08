Tullner Kirchengasse stößt auf Unmut

Wirbel um die Kirchengasse. Oder wie FPÖ-Stadtrat Andreas Bors sie nennt: die „Pannenbaustelle“. Er versteht das Vorgehen nicht: „Nach langen Baustellenarbeiten wurde die Kirchengasse erst vor kurzem freigegeben. Umso mehr staunte die Tullner Bevölkerung, als die fertiggestellte Baustelle plötzlich wieder aufgegraben wurde.“

Scharf kritisiert die „mangelhafte Planung und Ausführung“: „Monatelang mussten die Anrainer und Unternehmer bereits den Baulärm, Staub und Schmutz ertragen. Die Durchfahrt ist zum Entsetzen der Autofahrer neuerlich nicht möglich.“ Der Stadtrat rechnet vor: Rund 40.000 Euro kostet der Gemeinde Tulln diese – für ihn vermeidbare – neuerliche Sanierung: „Es ist ein Wahnsinn, dass man nun wieder alles aufreißen muss und der Steuerzahler teilweise dafür aufkommen muss“, so Bors.

Die Kritik des blauen Stadtrats und Landtagsabgeordneten schlägt Wellen. Für die ÖVP ist sie aber nicht gerechtfertigt. TVP-Fraktionsobmann und Stadtrat Peter Höckner erklärt: „Die Baufirma hat ursprünglich die kostengünstigere Variante empfohlen, die Pflastersteine in einem Sandbett zu verlegen. Das hat sich leider als untauglich erwiesen beziehungsweise wurde eine falsche Bettungshöhe umgesetzt.“ Daher müsse die Baufirma die Pflastersteine auf ihre Kosten entfernen und den Abschnitt der Kirchengasse erneuern.

„Gleichzeitig wurde die Entscheidung getroffen, dass nun die neuerliche Verlegung in einem Mörtelbett und somit in einer Qualität erfolgt, die die notwendige Stabilität sicher erreicht und die Nutzungszeit um viele Jahre erhöht“, so der Fraktionsobmann. Die Aufzahlung von 40.000 Euro – der ÖVP-Stadtrat bestätigt die Summe – für „diese höherwertige Ausführung muss natürlich die Stadtgemeinde übernehmen“, schildert Höckner.