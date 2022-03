Orange Pfeile sollen den Stau in Tulln auflösen

Werbung

Die Großbaustelle in der Langenlebarner Straße sorgt zu Stoßzeiten nach wie vor für Staus. FPÖ-Gemeinderat Andreas Bors verlieh daher seiner Forderung, das Fahrverbot im Bereich an der Donaulände rund um das Bundesschulzentrum aufzuheben, mit einem Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat Nachdruck.

„Das ist mehr als sinnvoll, von mir aus auch kombiniert mit einer 30er-Beschränkung“, unterstrich Bors in der Sitzung.

„Ja, der Rückstau durch die Umleitung in die Königstetter Straße reicht weit“, räumte auch TVP-Vizebürgermeister Harald Schinnerl ein. Damit, was man tun könne, habe sich die Verkehrsabteilung der Stadtgemeinde ausführlich befasst. Als Problemstelle habe sich bei den Messungen und Beobachtungen der Donaunixen-Kreisverkehr herauskristallisiert. Der Stau sei in der Morgenstoßzeit von 7 bis 8 Uhr lang. Aber in der Nachmittagsproblemzone von 16 bis 17 Uhr, also in einer Zeit, in der das beschränkte Fahrverbot an der Donaulände ohnehin nicht gelte, wäre der Stau noch länger.

Keine Angst vor dem KV

Videos aus dem Nixenkreisverkehr hätten gezeigt, dass es zwei Probleme gebe: Erstens wird das Abbiegeverhalten in Richtung Brückenstraße oft nicht (zeitgerecht) durch Blinken angezeigt. Autolenker, die aus der Brückenstraße kommend ausfahren wollen, zögern daher oft unnötig lange. Zweitens werde der Kreisverkehr oft zu weit innen angefahren, was das Erkennen einer möglichen Abbiege-Absicht ebenfalls erschwert.

„Kurz gesagt: Der Kreisverkehr kann mehr, es liegt am Fahrverhalten“, betonte Schinnerl. Um hier eine Optimierung zu ermöglichen, werden im Nixen-Kreisverkehr zusätzliche orange Bodenmarkierungen (Pfeile) angebracht, die eine Abbiegespur kennzeichnen und den Verkehr besser verteilen sollen. „Damit werden wir den Stau nicht auflösen, aber die Lage verbessern“, sagt der TVP-Vize.

„Kurz gesagt: Der Kreisverkehr kann mehr, es liegt am Fahrverhalten"

Bors beharrte dennoch auf seiner Forderung, das temporäre Fahrverbot auch morgens aufzuheben. Sein Antrag fand allerdings nur die Unterstützung von TOP, alle anderen Parteien (TVP, Grüne, SPÖ und NEOS) stimmten dagegen.

Im Gespräch mit der NÖN setzte Bors später nach: „Vielleicht gelingt es uns noch, dieses Fahrverbot wenigstens für Anrainer aus den betroffenen Wohnvierteln aufzuheben, damit die morgens nicht einmal um die halbe Stadt herumfahren müssen.“

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.