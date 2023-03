ORTE vor Ort in Zwentendorf

ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich lud nach Zwentendorf ein, um das Bauprojekt im Rathausbereich im Detail vorzustellen und zu besichtigen. Zahlreiche interessierte Fachleute, Planer, Medienberichterstatter, Vertreter von Gemeinden und Schulen folgten den ausführlichen Informationen von Architektin Catharina Maul, die das Projekt geplant und begleitet hat. In vier Bauteilen wurde das Rathaus umgebaut und vergrößert, ein Musikheim mit einer Klangbox sowie ein Haus der Geschichte neu gebaut und an die Neue Mittelschule wurde ein Trakt angebaut, um Platz für die einzige Ganztagsschule in verschränkter Form zu schaffen.

Ausgangspunkt war ein EU-weiter Architektenwettbewerb, dem sieben Einreichungen folgten. Eine Jury entschied sich für die Planung von Architektin Catharina Maul durch Rückbau, Abriss von Elementen sowie neuen Zubauten. Eine Herausforderung stellten die verschiedenen Ebenen in den umzubauenden Gebäudeteilen dar und die Anforderungen der unterschiedlichen Nutzer mussten umgesetzt werden. Es wurde Wert auf nachhaltige Materialien gelegt und der Neubau sollte sich in die Außenansicht des Rathauses einfügen. Erst beim "Herzeigen" wurde allen Beteiligten bewusst, was hier in den letzten Jahren geleistet wurde und wie wichtig es war, alle vier Bauaufgaben gleichzeitig zu erfüllen.

