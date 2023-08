TV-Sternchen Florian: Der „Nerd“ aus dem Bezirk Tulln

Was macht einen Nerd aus? „Wir Nerds haben unsere Themengebiete, unsere Hobbys. Sachen, die wir leidenschaftlich gerne machen, und bei denen wir uns besser auskennen als andere“, meint Florian aus dem Bezirk Tulln. Er muss es ja wissen: Schließlich konnte der 25-jährige Niederösterreicher bei der ProSieben-Show „Beauty & The Nerd“ den zweiten Platz holen.

Das Konzept der Sendung: 16 Kandidatinnen und Kandidaten - acht Beautys, acht Nerds - bestreiten paarweise Wettkämpfe, jede Woche fliegt ein Team raus. „Ich bin über die Streamerin Anni The Duck auf die Show gestoßen. Vor zwei Jahren hat sie die vorherige Staffel gestreamt und ich habe mich gut mit den Nerds identifizieren können“, erinnert sich Florian. Der Reiz, selbst mitzumachen: „Die Challenges und Aufgaben sind cool!“ Man stellt sich Herausforderungen, lernt neue Leute kennen.

Die Stereotypen werden aufgebrochen, Nerds sind keine Sonderlinge mehr Florian, Kandidat „Beauty & The Nerd“

In der vierten Staffel war er nun dabei. Als Nerd. Aber ist das nicht ein negativ konnotierter Begriff? „Nicht mehr. Die Stereotypen werden aufgebrochen, Nerds sind keine Sonderlinge mehr“, ist sich Florian sicher. Und außerdem: „Beautys sind auch nur Nerds mit anderen Themengebieten.“

Sein Steckenpferd: der Weltraum. Von klein auf fasziniert ihn der Nachthimmel. Heute ist der Tullner Raumfahrtjournalist, arbeitet für „Everyday Astronaut“ - eine Online-Plattform mit beeindruckenden 1,5 Millionen Abos auf Youtube. Der 25-Jährige war der erste Astronom in der Show-Geschichte. Und dafür hat er sich ein amitioniertes Ziel gesetzt: „Dass ich bei dem ein oder anderen Zuseher das Interesse an Weltraum-Themen wecke.“

Auch in der Villa war das notwendig, das hat das Publikum selbst gesehen. „Eine der ersten Fragen, die mir beim Kennenlernen gestellt wurde, war: ,Welches Sternzeichen bist du?'", denkt Florian zurück - zu gleichen Teilen schmunzelnd und kopfschüttelnd. Fürs Protokoll: Steinbock. Mit Astronomie, seiner eigentlichen Leidenschaft, hat das aber herzlich wenig zu tun.

Sei's drum. Mit seinen Mitkandidatinnen und -kandidaten hat sich Florian während der Drehzeit auf Zypern gut verstanden, nur zu Reality-Starlet Walentina (Stichwort Sternzeichen-Frage) hat es wenige Sympathien gegeben. Dafür umso mehr zu Setty: Zwischen der Beauty und dem Nerd hat es gefunkt, in der Show zeigen sie mehr als nur Herzerl in den Augen. Und wie steht es heute, Monate nach Drehschluss, um die Turteltauben? „Das war ein schöner Sommerflirt“, verrät Florian, „aber damit sich was entwickeln kann, hätten wir uns auch außerhalb der Show kennenlernen müssen.“ Das scheiterte schließlich an der Distanz: Setty wohnt in Hamburg, Florian im Bezirk Tulln. Befreundet sind sie aber immer noch: „Wir verstehen uns super!“

Auch mit Beverly, seinem Beauty-Teammate, ist der Tullner noch in Kontakt: „Wir haben uns das Finale gemeinsam angeschaut“, erzählt er. Beverly kommt wie Florian aus Österreich. Im Finale in der Vorwoche holte das Team Platz zwei, schrammte damit hauchdünn am Sieg und der 50.000 Euro-Prämie vor. „Es ist sich leider ganz knapp nicht ausgegangen“, erzählt der Zweitplatzierte. Endstand: 26:30 für Setty und Samuel.

Ich habe nie Vorurteile bei der Geschlechterrolle gemerkt, aber ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft ausgeglichener ist Florian wünscht sich mehr Diversität

Wird Florian wieder im Reality-TV zu sehen sein? „Das kommt auf die Show an. Wenn es um Challenges und Spiele geht, ja vielleicht. Dating-Formate, nein!Ich weiß aber auch, dass ich gar nicht die Zielgruppe von Casting-Produktionsfirmen bin.“ Also nicht der nächste Bachelor? „Das auf keinen Fall“, lacht Florian.

Die Idee hinter „Beauty & The Nerd“ hat es dem Niederösterreicher - anders als bei Dating-Shows - angetan. Und auch die Umsetzung: „Da ist nichts geskriptet, es ist 100 Prozent so, wie es war, wenn auch manchmal gekürzt.“ Was die Show besser machen könnte? „Mehr Diversität! In der jetztigen Staffel waren sieben männliche Nerds, sieben weibliche Beautys und ein männlicher Beauty und ein weiblicher Nerd. Ich habe nie Vorurteile bei der Geschlechterrolle gemerkt, aber ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft ausgeglichener ist. Auch ein same-sex-couple wäre cool!“

Was bleibt nach der Show? Konnte Florian das Interesse am Weltraum beim Publikum tatsächlich wecken? „Beim einen oder anderen, ja! Ich bekomme auch viele Nachrichten von Hobby-Astronautinnen und Astronauten, die mich nach Tipps und Tricks fragen.“

Sternschnuppen-Schauen: Ratschläge vom Experten

Und da schließen wir uns an. In der Nacht von heute, Sonntag, auf morgen werden immerhin 100 Sternschnuppen pro Stunde erwartet: Welche Ratschläge hat der Experte fürs Sternschnuppen-Schauen? „Je weiter weg von größeren Städten, desto besser“, betont Florian. Die besten Spots in Niederösterreich: Großmugl oder Annaberg. Der Bezirk Tulln sei zu Nahe an Wien und lichtverschmutzt. 100 Sternschnuppen pro Stunde werde man da nicht sehen, aber die ein oder andere kann man auch entdecken. „Wichtig: Zeit nehmen!“, erklärt der Astronom, „die Augen haben sich erst nach einer halben Stunde bis Stunde an die Dunkelheit gewöhnt.“ In der Zeit darf man auch nicht aufs Handy oder in eine Lampe schauen - und dann steht dem Sternschnuppen-Erlebnis nichts im Weg.